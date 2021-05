Në mbledhjen e kryetarit Lulzim Basha me deputetët dhe kandidatët jo fitues të Partisë Demokratike, Mark Marku ka kërkuar nisjen e protestave, deklaratë që e tha edhe para selisë blu pas mbledhjes për mediat.

Sipas Markut duhet të lihen mënjanë procedurat dhe të nisin protestat për të mbrojtur votat.

“Duhet të lemë procedurat, ka ardhur koha të tregojmë si e mbrojmë ne votën. Duhet të nisim protestat popullore. Duhet të përdoret çdo formë. Nuk është kontradiktor qëndrimi ynë që edhe të mos njohim zgjedhjet edhe të futemi në parlament ” ka thënë Marku.

Nga ana tjetër Lulzim Basha ka thënë se beteja do të vijojë në parlament.

“Pas shqyrtimit të provave do të merret vendimi si do veprojnë opozitarët. Betejën në shtator do ta vazhdojmë në Parlament,” tha Basha./ b.h