Zëvendëspresidentja Kamala Harris pranoi të shtunën një ftesë nga CNN për të debatuar me ish-presidentin Donald Trump më 23 tetor, duke sfiduar rivalen e saj për një tjetër angazhim në një skenë publike në javët e fundit të fushatës.

“Zëvendëspresidenti Harris është gati për një mundësi tjetër për të ndarë një skenë me Donald Trump,” tha në një deklaratë kryetarja e fushatës Jen O’Malley Dillon. “Donald Trump nuk duhet ta ketë problem të pajtohet me këtë debat.”

Debati do të pasqyronte debatin e parë presidencial të vitit 2024 në qershor midis Trump dhe Presidentit Joe Biden , që do të zhvillohet në studiot e CNN në Atlanta, sipas rrjetit.

Trump sugjeroi javën e kaluar se ai mund të ishte i hapur për të marrë pjesë në një debat të tretë presidencial pas përballjes së tij të 10 shtatorit me Harris të organizuar nga ABC në Filadelfia. “Ndoshta nëse do të isha në humorin e duhur,” u tha ai gazetarëve gjatë një ndalese në Kaliforni, pasi më parë kishte postuar në Truth Social, “NUK DO TË KETË DEBATI TË TRETË!”

Debati i CNN midis Trump dhe Biden më 27 qershor rezultoi një përballje konsekuente që përmbysi rrjedhën e fushatës. Pas një performance veçanërisht të dobët në atë debat në Atlanta, Biden përfundimisht doli nga gara dhe miratoi Harrisin si kandidatin demokrat.

Për muajin tetor, CNN u ofroi fushatave një format të ngjashëm me debatin e qershorit, në të cilin Trump dhe Harris do të bënin pyetje të moderatorëve për 90 minuta pa një audiencë live në studio.

“Si nënpresidenti Harris dhe ish-presidenti Trump morën një ftesë për të marrë pjesë në një debat të CNN këtë vjeshtë pasi ne besojmë se populli amerikan do të përfitonte nga një debat i dytë midis dy kandidatëve për President të Shteteve të Bashkuara”, tha rrjeti në një deklaratë. . “Ne mezi presim të marrim një përgjigje nga të dyja fushatat, në mënyrë që publiku amerikan të mund të dëgjojë më shumë nga këta kandidatë ndërsa ata marrin vendimin e tyre përfundimtar.”

/a.r