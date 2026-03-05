Lëvizja Vetëvendosje, ka propozuar edhe kandidaten e dytë për postin e presidentit të vendit, duke plotësuar kështu kushtet për zhvillimin e garës presidenciale.
Pas kandidaturës së Glauk Konjufca, Vetëvendosje ka propozuar edhe deputeten Fatmire Mullhaxha‑Kollçaku si kandidate për presidente.
Lajmi u bë i ditur përmes një postimi në rrjetin social Facebook nga deputeti i Lidhja Demokratike e Kosovës, Besian Mustafa, i cili njoftoi se Kollçaku është kandidatja e dytë e propozuar për këtë post.
Ndërkohë, pritet që seanca e Kuvendi i Kosovës për votimin e presidentit të mbahet nga çasti në çast.
