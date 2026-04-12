Roli i Moskës në zgjedhjet hungareze ka qenë i dukshëm, me kryeministrin Viktor Orban si i vetmi lider i Bashkimit Europian që bllokon sistematikisht sanksionet dhe ndihmën ushtarake për Ukrainën, ndërkohë që mbështet marrëveshjet për gazin me Rusinë.
Para zgjedhjeve, Bloomberg publikoi një transkript të një bisede mes presidentit rus, Vladimir Putin, dhe Orban, që daton nga tetori i vitit 2025. Sipas këtij transkripti, Orban i krahasoi vetveten me një mi që shpëton një luan, duke shtuar se pas shpëtimit, luani nuk e vret atë.
Gjithashtu, Orban thuhet se i ka siguruar Putinit se “në çdo çështje ku mund të jem i dobishëm, jam në shërbimin tuaj”.
Kjo publikim nuk shqetësoi aspak Kremlinin, i cili e konsideroi atë si një tregues të pragmatizmit dhe efikasitetit të Orban, duke theksuar se ai “mbrojnë interesat e vendit të tij”.
