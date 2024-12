Ditën e sotme është publikuar relacioni i KQZ-së për caktimin e mandateve për çdo zonë zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 2025.

Në varësi të numrit të popullsisë Tirana shkon me 37 mandate deputetësh nga 36 që kishte në zgjedhjet e kaluara parlamentare ndërsa Korça do të ketë 10 nga 11 mandate që kishte në zgjedhjet e 2021.

Numri total i shtetasve 4627824 është pjesëtuar me numrin 140 të mandateve të Kuvendit, ku është përcaktuar numri 33056 si numri mesatar i shtetasve që i takojnë çdo mandati.

Mandatet për zgjedhjet 2025:

Berat 7 mandate

Dibra 5 mandate

Durrës 14 mandate

Elbasani 14 mandate

Fieri 16 mandate

Gjirokastra 4 mandate

Korça 10 mandate

Kukës 3 mandate

Lezhë 7 mandate

Shkodër 11 mandate

Tirana 37 mandate

Vlora 12 mandate

Totali 140 mandate – 4627824 shtetas në 2024