Rreth 105 mijë qytetarë të Kosovës të regjistruar jashtë vendit po vijojnë të ushtrojnë të drejtën e votës përmes postës në kuadër të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Procesi ka nisur dhe do të vijojë deri më 6 qershor.
Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), pjesa më e madhe e pakove zgjedhore është shpërndarë tashmë, ndërsa votimi nga diaspora përmes postës po zhvillohet në mënyrë të rregullt.
Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, ka konfirmuar se votimi me postë përfshin rreth 105 mijë votues, ndërsa paralelisht është parashikuar edhe votimi fizik në përfaqësitë diplomatike për shtetasit e regjistruar në këtë mënyrë.
“Është duke u zhvilluar periudha përmes postës e cila vlen për rreth 105 mijë shtetas të RKS të cilët e kanë përzgjedhur këtë mënyrë të votimit, ndërkaq 28 shtete të tjerë që janë regjistruar për të votuar fizikisht në përfaqësi diplomatike duhet të presin datën 6 qershor kur parashihet me ligj që të organizohet votimit në misione diplomatike të RKS”, ka deklaruar Elezi.
Ndërkohë, më 6 qershor do të organizohet edhe votimi fizik në 30 përfaqësi diplomatike dhe konsullore të Kosovës në 28 shtete, me gjithsej 47 vendvotime të hapura.
Sipas një analize të organizatës GERMIN, votimi me postë mbetet forma kryesore e pjesëmarrjes së diasporës në proceset zgjedhore, duke reflektuar edhe rritjen e aksesit të qytetarëve jashtë vendit pas ndryshimeve ligjore të vitit 2023.
Institucionet përkatëse kanë theksuar se janë marrë të gjitha masat për të siguruar një proces të rregullt dhe pa probleme për votuesit jashtë vendit.
