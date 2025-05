Zgjedhjet/ Nis edhe në KZAZ-në e Kukësit shpërndarja e materialeve në të gjitha qendrat e votimit! 

Edhe në Bashkinë e Kukësit ka nisur sot (10 maj) shpërndarja e materialeve zgjedhore për zgjedhjet që do të mbahen të dielën (nesër).

Procesi ka nisur nën masa sigurie dhe në prani të përfaqësuesve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, KZAZ Kukës dhe forcave të rendit. Të parat që kanë marrë materialet ishin qendra e votimit me numër 0677, të vendosura në fshatrat Pakisht dhe Kosharisht të njësisë administrative Zapod.

Këto dy fshatra përfshihen në të njëjtën qendër votimi dhe numërojnë gjithsej 318 votues të regjistruar.

Shpërndarja po vijon drejt qendrave të tjera të votimit në territorin e bashkisë, fillimisht me të largëtat, fshatrat e thellë malorë, me qëllim që të gjitha të jenë të pajisura në kohë me materialet përkatëse si; fletët e votimit, kutitë, regjistrat dhe pajisjet për identifikimin biometrik, kamerat etj.

KZAZ Kukës ka deklaruar se janë marrë të gjitha masat për zhvillimin e një procesi zgjedhor të qetë, të rregullt dhe transparent, si dhe shpërndarjen e materialeve zgjedhore në 73 qendra votimi, 15 orë para nisjes së procesit të votimit, të dielën e 11 majit.