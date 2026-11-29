Sipas sondazhit të televizionit publik spanjoll, opozita e qendrës së djathtë kryeson në 13 nga 17 rajonet e Spanjës, si dhe në Ceuta dhe Melija, dy qytetet autonome spanjolle në veri të Afrikës.
Ishte pikërisht kriza e emigracionit në Ceuta një nga problemet që shtuan pakënaqësinë ndaj qeverisë së Pedro Sanchez-it përpara zgjedhjeve të parakohshme.
Socialistët kryesojnë vetëm në tre rajone, mes tyre Katalonja, ku ndodhet Barcelona, dhe Ishujt Kanarie, ndërsa në Baskoni kryeson një koalicion i majtë rajonal.
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