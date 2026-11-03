Demokratët kanë një epërsi në tregjet e parashikimeve për kontrollin e Senatit dhe Dhomës së Përfaqësuesve, sipas të dhënave të platformës Polymarket, një prej tregjeve më të mëdha të parashikimeve të decentralizuara në botë.
Të dhënat, të publikuara ndërsa votimi për zgjedhjet e mesmandatit vijon, u japin demokratëve 74% mundësi për të fituar kontrollin e të dyja dhomave të Kongresit, një rezultat që do të kufizonte hapësirën e manovrimit të presidentit Donald Trump.
Sipas platformës, demokratët kanë 76% mundësi të fitojnë shumicën në Senat, ndërsa për kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve kjo shifër arrin në 95%.
Ndërkohë, Polymarket vlerëson në 23% mundësinë që republikanët të mbajnë Senatin, ndërsa demokratët të fitojnë Dhomën e Përfaqësuesve. Mundësia që republikanët të kontrollojnë të dyja dhomat vlerësohet në 5%, ndërsa ajo që demokratët të fitojnë Senatin dhe republikanët Dhomën e Përfaqësuesve në vetëm 1%.
Të dhënat e platformës, të paraqitura në orën 00:01 sipas orës greke, ndryshojnë në varësi të transaksioneve të kryera nga përdoruesit.
Në garat për Senatin, demokratët kanë epërsi në parashikimet e Polymarket në gjashtë nga shtatë garat e konsideruara vendimtare.
Në Michigan, mundësia e një fitoreje demokrate vlerësohet në 76%, ndërsa në Teksas, shtet tradicionalisht republikan, në 74%. Në Ohajo kjo shifër arrin në 72%, në Maine në 70%, në Alaskë në 69% dhe në Kansas në 64%.
Gara në Iowa paraqitet më e ngushtë, me demokratët dhe republikanët në kuotën 50%, pa një epërsi të qartë.
BREAKING: Democrats now have a 74% chance to seize control of the Senate, favored in 6 of 7 key races:
Michigan: 76%
Texas: 74%
Ohio: 72%
Maine: 70%
Alaska: 69%
Kansas: 64%
Iowa: 50%
https://t.co/bppwrs4XOb https://t.co/fHI4EwYKQG
— Polymarket (@Polymarket) November 3, 2026
Miliarda dollarë në tregjet e parashikimeve
Interesi për parashikimin e rezultateve të zgjedhjeve amerikane përmes platformave ku përdoruesit vendosin para mbi skenarë të ndryshëm është rritur ndjeshëm.
Sipas një analize të The Washington Post, vëllimi i përgjithshëm i tregtimit në platformat Kalshi dhe Polymarket i ishte afruar 1,9 miliardë dollarëve deri të hënën në mbrëmje, në prag të zgjedhjeve të mesmandatit.
Nga kjo shumë, rreth 1,3 miliardë dollarë i përkisnin Kalshi-t dhe 600 milionë dollarë Polymarket-it. Transaksionet përfshinin më shumë se 7 000 skenarë të ndryshëm zgjedhorë.
Tregjet e parashikimeve po shihen si një tregues paralel i pritshmërive për rezultatet zgjedhore, krahas sondazheve tradicionale. Megjithatë, xhiroja e këtyre platformave nuk përfaqëson shumën e parave të investuara nga përdoruesit, pasi në të përfshihen edhe blerjet dhe shitjet e përsëritura të kontratave.
The post Zgjedhjet në SHBA, Polymarket u jep demokratëve epërsi në garën për Senatin dhe Dhomën e Përfaqësuesve appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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