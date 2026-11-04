Në Shtetet e Bashkuara ka nisur mbyllja e qendrave të votimit për zgjedhjet e mesmandatit. Në mesnatë, sipas orës shqiptare, votimi përfundoi në disa zona të Indianës dhe Kentakit, ndërsa në orën 01:00 pritet të mbyllen qendrat edhe në Florida, Xhorxhia, Karolinën e Jugut dhe Virxhinia.
Në Indiana janë mbyllur qendrat për zgjedhjet e Dhomës së Përfaqësuesve në distriktet 3, 5, 6, 7 dhe 9, ndërsa në Kentaki në distriktet 3, 4, 5 dhe 6. Në distriktet e tjera të këtyre dy shteteve, si dhe për zgjedhjet në nivel shtetëror, votimi do të përfundojë në orën 01:00.
Një nga garat e para që pritet të tërheqë vëmendjen është ajo në distriktin e gjashtë të Kentakit, ku republikani Ralph Alvarado përballet me demokratin Zach Dembo për vendin e lënë nga kongresmeni republikan Andy Barr. Dy vjet më parë, Donald Trump e fitoi këtë zonë me një diferencë prej 15 pikësh, ndërsa këtë herë gara konsiderohet e ngushtë.
Në pjesën më të madhe të Shteteve të Bashkuara, qendrat e votimit do të qëndrojnë të hapura edhe për disa orë, ndërsa numërimi dhe publikimi i rezultateve do të vijojnë gradualisht gjatë natës.
The post Zgjedhjet në SHBA/ Mbyllen qendrat e para të votimit në Indiana dhe Kentucky appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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