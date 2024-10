Ndërsa gara zgjedhore në SHBA shkon në shtrirjen e saj përfundimtare, debati midis dy kandidatëve për nënpresidentë, Tim Walz për Demokratët dhe J. De Vance për republikanët, përfundoi me tone të qeta.

Dy kandidatët për nënpresidentë parashtruan vizionet e tyre përkatëse, duke përfaqësuar Kamala Harris dhe Donald Trump që konkurrojnë për Shtëpinë e Bardhë. Debati, i cili ishte me tone civile, u pajisi të dy kandidatëve, lejet për të prezantuar ideologjitë e tyre politike para publikut amerikan.

Edhe pse debati ishte i ndezur në disa pika, ai u përqendrua kryesisht në politik dhe jo në sulme personale. Vance foli me besim dhe qartësi, ndërsa Walz ndonjëherë përpiqej të gjente ritmin e tij.

Republikani J. De Vance shfaqi besim, duke artikuluar pikërisht pikëpamjet e tij për sigurinë kombëtare, reformën ekonomike dhe kontrollin e kufijve. Vance u pozicionua si një mbrojtës i fortë i vlerave konservatore, ndërsa bëri një përpjekje të ndërgjegjshme për t’u bërë thirrje votuesve të pavendosur.

Retorika e Vance përputhej ngushtë me vizionin populist të Trump, duke u fokusuar në çështje të tilla si sovraniteti amerikan dhe mbrojtja e ekonomisë.

Nga ana tjetër, demokrati Tim Walz e ka pasur më të vështirë të gjejë hapat e tij, sidomos në fazat e para të debatit, por ka pasur edhe momente të forta. Guvernatori i Minesotës mbrojti me forcë demokracinë, veçanërisht kur u përball me J. De Vance mbi mashtrimin zgjedhor të vitit 2020 dhe rolin e Trump në minimin e procesit demokratik. Kandidati demokrat për nënpresidentin u fokusua në reformën e kujdesit shëndetësor, ndryshimet klimatike dhe çështjet e drejtësisë sociale, të cilat janë thelbësore për fushatën e Harris.

Për sa i përket ekonomisë dhe inflacionit, dy kandidatët paraqitën propozimet e partive të tyre për përballimin e inflacionit dhe stimulimin e ekonomisë.

Çështja e emigracionit ka qenë një temë kryesore e debatit, me Vance që avokoi për masa më të forta të kontrollit të kufirit dhe një theks mbi sigurinë kombëtare. Nga ana tjetër, Walz promovoi një qasje më humane, duke bërë thirrje për reforma që do të balanconin sigurinë me trajtimin human të emigrantëve.

