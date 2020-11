Amerikanët janë mësuar të mësojnë se kush zgjidhet president që natën e zgjedhjeve, procesi zgjedhor ka të ngjarë të mos përfundojë kaq shpejt.

Fituesit e zgjedhjeve presidenciale zakonisht shpallen natën e zgjedhjeve sepse organizatat mediatike si “Fox News” ose “The Associated Press” kanë informacion të mjaftueshëm për të projektuar me saktësi një fitues.

Sidoqoftë, secili shtet do të vazhdojë të numërojë votën popullore dhe të vërtetojë rezultatet në ditët dhe madje edhe javët pas ditës së zgjedhjeve mund të ndryshojnë.

Presidenti Trump deklaroi sot se amerikanët duhet të dinë kush fitoi më 3 nëntor

“Ju duhet të keni një datë dhe data ndodh që të jetë 3 nëntor,” tha Presidenti i SHBA gjatë vizitës së tij në zyrat e Komitetit Kombëtar Republikan në Arlington, Virginia. “Ky është një vendim i rrezikshëm për vendin. Ju nuk mund t’i shtyni këto gjëra për shumë ditë dhe ndoshta me javë të tëra”, tha Trump.

“Ne jemi duke ecur jashtëzakonisht mirë në Arizona,” deklaroi Trump. “Unë po shikoja radhë të mëdha njerëzish dhe të gjithë ishin veshur me të kuqe,” tha Trump ndërsa votimi në SHBA i kaloi 100 milion.

“Nuk mund të vonojmë rezultatet. E gjithë bota po pret. Ky vend po pret. Por e gjithë bota po pret”, tha Rama. “E dini, të fitosh është e lehtë por humbja nuk është kurrë e lehtë”.

Por këtë vit numërimi i fletë-votimeve do të kërkojë kohë për shkak të pandemisë dhe numrit të madh të votave të dërguara me postë. Pasi të përfundojë numërimi në të 50 shtetet, çdo guvernator harton listën e “elektorëve” (anëtarëve të Kolegjit Elektoral për shtetin e vet). Kopja e listës i dërgohet drejtorit të Arkivave Kombëtare. Anëtarët e Kolegjit Elektoral të çdo shteti, mblidhen në kryeqytetin e shtetit të tyre, për të votuar për presidentin.

Shtetet kanë afate të ndryshme kur bie fjala tek zyrtarizimi i rezultateve.

Afati i Delaware është dy ditë pas ditës së zgjedhjeve, ndërsa Nju Jork dhe Kalifornia do të certifikojnë rezultatet më shumë se një muaj më vonë, përkatësisht në 7 dhe 11 dhjetor.

Pasi shtetet të vërtetojnë rezultatet e tyre, zgjedhësit e Kolegjit Zgjedhor do të mblidhen në 14 dhjetor në shtetet e tyre përkatëse për të hedhur votat për presidentin.

Këto rezultate dorëzohen më pas në Kapitol, ku më 6 Janar të vitit 2021, Senati dhe Dhoma e Përfaqësuesve do të takohen për një seancë të përbashkët në dhomën e Dhomës për të numëruar votat elektorale.

Kur të numërohen votat dhe një kandidat të ketë marrë shumicën e votave, nënkryetari, i cili kryeson si president i Senatit, do të shpallë rezultatet. Me zyrtarin e rezultateve, i zgjedhuri do të inaugurohet si president dhe nënkryetar në 21 janar 2021.

Mund të duhen disa ditë që çdo votim të llogarite, por zakonisht është mjaft e qartë se kush është fituesi në orët e para të mëngjesit pasardhës.

Në vitin 2016, Donald Trump u ngjit në skenën në Nju Jorkut rreth orës 03:00 me kohën lokale (08:00 GMT) për të mbajtur fjalimin e tij të fitores përpara një turme të jashtëzakonshme mbështetësish.

Por zyrtarët tashmë po paralajmërojnë se mund të duhet të presim më gjatë, ndoshta ditë, madje javë, për rezultatin këtë vit për shkak të rritjes së votimit postar.

Herën e fundit që rezultati nuk ishte i qartë brenda pak orësh ishte në 2000, kur fitorja e George W Bush, nuk u konfirmua derisa të merrej një vendim i Gjykatës Supreme një muaj më vonë.

Presidenti do të organizojë një parti natën zgjedhore brenda Shtëpisë së Bardhë me rreth 400 të ftuar të ftuar.

Shtete të ndryshme kanë rregulla të ndryshme se si, dhe kur të numërojnë fletët e votimit postar, që do të thotë se do të ketë boshllëqe të mëdha midis tyre sa i përket raportimit të rezultateve. Në disa shtete do të duhen javë për të marrë rezultate të plota.

/a.r