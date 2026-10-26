Djali i presidentit amerikan, Eric Trump ka dalë me një reagim në “X” lidhur me zgjedhjet parlamentare në Serbi dhe humbja e partisë në pushtet të Aleksandar Vuçiç. Ai shkruan se Lëvizja e studentëve i dha fund pushtetit 14-vjeçar të Vuçiç.
“Lëvizja e udhëhequr nga studentët në Serbi shpalli fitoren në zgjedhjet parlamentare të dielën, duke i dhënë fund 14 viteve në pushtet për partinë populiste të krahut të djathtë të Aleksandar Vuçiç”, shkruan Eric Trump.
Sipas të dhënave paraprake, “Lista e Studentëve” fitoi midis 135 dhe 140 vende në parlamentin me 250 vende, ndërsa Partia Progresive Serbe (SNS) e krahut të djathtë e Vuçiçit fitoi 105 vende.
Zgjedhjet e parakohshme u zhvilluan pas gati dy vitesh protestash studentore kundër korrupsionit. Protestat u nxitën nga tragjedia e vitit 2024 në Novi Sad, ku 16 persona vdiqën kur një tendë u shemb në stacionin e trenit.
The post Zgjedhjet në Serbi, reagon djali i Trump: Fundi i 14 viteve në pushtet të Vuçiç appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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