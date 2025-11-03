Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ) ka publikuar rezultatet fillestare jozyrtare të raundit të dytë të zgjedhjeve lokale 2025 në 32 komuna dhe kryeqytetit Shkupit.
Sipas kryetarit të KSHZ-së, Boris Kondarko, nga 98.25% e vendvotimeve të përpunuara, kanë votuar gjithsej 415,435 qytetarë, që përbën 41.76% të trupit votues në nivel kombëtar.
Në garën për kryetar të kryeqytetit të Shkupit, kandidati i VMRO-DPMNE-së dhe Koalicionit, Orce Gjorgievski, ka fituar 93,207 vota, ndërsa kandidati Amar Mecinovic, ka marrë 58,994 vota (36.26%). Pjesëmarrja në kryeqytet ishte 35.05%.
Sipas të dhënave të KSHZ-së, VMRO-DPMNE dhe Koalicioni kryesojnë në 21 komuna, Koalicioni VLEN në 4 komuna, LSDM dhe Koalicioni në 3 komuna, ndërsa Lëvizja ZNAM dhe Unioni Rom në nga një komunë secili.
Në disa nga komunat kryesore:
Aerodrom: Dejan Miteski (VMRO-DPMNE) – 17,873 vota; Aleksandar Trajanovski (LSDM) – 9,489 vota.
Kumanovë: Maksim Dimitrievski (ZNAM) – 16,528 vota; Goran Stojkovski – 15,366 vota.
Bogovinë: Feti Abazi (VLEN) – 6,380 vota; Besnik Emshi (NAI) – 5,040 vota.
Kërçovë: Aleksandar Jovanovski (VMRO-DPMNE) – 14,205 vota; Fatmir Dehari (AKI) – 11,908 vota.
Karposh: Sotir Llukrovski (VMRO-DPMNE) – 12,650 vota; Stevço Jakimovski (GROM) – 11,421 vota.
Rezultatet janë fillestare, ndërsa KSHZ pritet të publikojë rezultatet përfundimtare pas përpunimit të të gjitha të dhënave nga vendvotimet.
Raundi i parë i zgjedhjeve u mbajt në 19 tetor, ku u regjistruan gjithsej 22 parti politike, 19 koalicione dhe 119 grupe votuesish dhe kandidatura të pavarura.
