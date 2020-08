Ministrja e Shtetit për marrëdhënien me Parlamentin, Elisa Spiropali ka reaguar mbi postim e ish-kryeministrit Sali Berisha në lidhje me zgjedhjet në Malin e Zi.

Në një postim në rrjetet sociale, teksa shpërndan dhe postimin e Berishës, Spiropali i drejtohet duke i thënë “O të mjerë, nuk ua ka fajin Milo, që me këto mend e me këtë pashpirtësi, me pushtetin nuk putheni dot as sot as mot.

Postimi i plotë:

“Janë gati të brohorasin fitore për nacionalistët pro-serbë, pro-rusë, anti-perëndimorë, vetëm për inat të Kryeministrit shqiptar. O të mjerë, nuk ua ka fajin Milo, që me këto mend e me këtë pashpirtësi, me pushtetin nuk putheni dot as sot as mot”, thekson Spiropali.

