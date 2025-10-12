Kreu i KQZ, Kreshnik Radoniqi pas përfundimit të votimit në Kosovë, zhvilloi një komunikim për mediat, ndërsa bëri edhe një pasqyrim të ecurisë së procesit.
Radoniqi tha se duke u mbështetur në të dhënat preliminare deri në mbylljen e vendvotimeve, numri i qytetarëve që kanë votuar është 39.26 për qind apo 795 mijë e 33 votues.
Gjithashtu u shpreh se aktualisht në shumë qendra votimi ka filluar numërimi i fletëvotimeve, ndërsa procesi i numërimit, sipas Radoniqit, do të zhvillohet në dy etapa.
“Sistemi i përcaktimit të vendvotimeve ka qenë përmes adresave që kanë paraqitur qytetarët. Në bazë të adresave edhe qytetarët janë vendosur në qendrën më të afërt. E kemi vënë re edhe ne që ka pasur disa ndryshime të mëdha. Shumë persona janë në disa vende që nuk kanë votuar më parë. Dhe këtë nuk e kemi bërë ne, por për shkak të regjistrimit. Pasi të bëhet numërimi do të bëhet edhe njoftimi për konferencën e radhës. Ende nuk është përcaktuar deri sa të mbledhim të gjitha informacionet”, tha ai., duke shtuar: “Procesi i numërimit do të zhvillohet në dy etapa. Fillimisht do të numërohen votat për kandidatët për kryetarë të komunave, ndërsa pas përfundimit të kësaj faze do të vazhdohet me numërimin e votave për subjektet politike që garuan për kuvendet komunale. KQZ-ja informon se nga ora 19:00 ka filluar afati 48 orësh për paraqitje të ankesave në PZAP”, tha Radoniqi.
