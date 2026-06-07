Prokurori i Shtetit ka angazhuar mbi 100 prokurorë dhe zyrtarë të sistemit prokurorial për të monitoruar mbarëvajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare që po zhvillohen këtë të diel në Kosovë.
Sipas njoftimit zyrtar, prokurorët po qëndrojnë kujdestarë në të gjithë territorin e vendit deri në përfundim të procesit zgjedhor, me qëllim identifikimin dhe procedimin e çdo parregullsie apo shkeljeje që mund të cenojë votën e lirë të qytetarëve.
Prokurorët janë vendosur në zyrat e prokurorive themelore në qytetet ku ato funksionojnë, ndërsa në zonat ku nuk ka objekte të prokurorisë, ata po operojnë nga stacionet policore në bashkëpunim me hetuesit e Policia e Kosovës.
Mbarëvajtja e angazhimeve po mbikëqyret nga koordinatorja nacionale për zgjedhje, Laura Pula, e cila po koordinon punën e prokurorëve në terren dhe të përfaqësuesit të Prokurorit të Shtetit pranë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit u ka bërë thirrje qytetarëve, subjekteve politike dhe organizatave të ndryshme që të raportojnë çdo rast të dyshuar për manipulim, keqpërdorim apo cenim të procesit zgjedhor.
Sipas institucionit të akuzës, qëllimi i këtij angazhimi është garantimi i integritetit të zgjedhjeve dhe mbrojtja e vullnetit të qytetarëve të shprehur përmes votës.
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