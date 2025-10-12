Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka votuar sot në kuadër të zgjedhjeve lokale që po mbahen në gjithë vendin.
Në një prononcim për median, Kurti e cilësoi ditën e sotme si një ditë të rëndësishme për të ardhmen e komunave në Kosovë.
“Sot është një ditë e rëndësishme, votojmë për të vendosur për katër vitet e ardhshme në komunat tona. Votojmë për çerdhe, për shkollën, për ujin, për shëndetin, për shërbimet dhe për infrastrukturën në lagjet e qyteteve dhe fshatrave ku jetojmë”, tha Kurti pas votimit.
Ai theksoi se, përveç që janë qytetarë të Republikës së Kosovës, njerëzit janë edhe banorë të komunave ku jetojnë dhe veprojnë. Prandaj, ai u bëri thirrje të gjithë qytetarëve që ta shfrytëzojnë të drejtën e votës.
Edhe Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka hedhur votën e saj në Fakultetin Teknik në Prishtinë, në kuadër të procesit zgjedhor që po zhvillohet në gjithë vendin. E para e vendit e cilësoi këtë ditë si një moment të rëndësishëm për demokracinë dhe shtetin.
“Siç e dini, sot është një ditë e rëndësishme për demokracinë e vendit tonë. Sa më masive pjesëmarrja në procese zgjedhore dhe sa më i rregullt e i lirë procesi, aq më e fortë do të jetë demokracia jonë”, theksoi ajo.
Presidentja shprehu shpresën që procesi të zhvillohet në të mirë të qytetarëve, me një votim të lirë dhe të mbrojtur për të gjithë.
“Shpresoj që ky të jetë një proces ku vota do të mbrohet me çdo kusht dhe do të jetë e lirë për të gjithë qytetarët tanë, pa dallim. Si rezultat, Kosova do të dalë edhe më e fortë nga këto zgjedhje”, tha Osmani.
Po ashtu ajo rikujtoi rëndësinë historike të të drejtës së votës, të fituar pas një rruge të gjatë drejt lirisë dhe shtetformimit.
