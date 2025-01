Kosova do të mbajë do të mbajë zgjedhjet parlamentare më 9 shkurt, ndërsa fushata elektorale është bërë edhe me intensive, ku nuk ka munguar as gjuha e ashpër mes partive.

Ish-Ambasadori i Kosovës në Tiranë, Sylë Ukshini, teksa bëri një analizë të fushatës elektorale dhe qëndrimeve të partive në “Mirmëngjes Shqipëri”, tha se parashikohet që nga këto zgjedhje të dalë një koalicion më i gjerë.

Sipas tij, Lëvizja Vetëvendosje nuk do të mundet t’i bëjë votat për ta krijuar qeverinë e vetme. Në optikën e Ukshinit, një koalicion i gjerë do të ishte edhe më i dobishëm për Kosovën, edhe në raport me marrëdhënien me Serbinë.

“Vetëvendosja ka ndjekur një taktikë në të cilën opozita shpeshherë kanë rënë në pjesën ku Vetëvendosja ka qenë më e fortë, i ka tërhequr te çështja e veriut. Sa i përket strukturave paralele në veri, disa gjëra janë bërët ë mira. Por sa i përket politikave të brendshme, reforma në drejtësi, në arsim, nuk jaën përmbushur premtimet e Vetëvendosjes. As ajo ideja e qeverisjes me duar të pastra.

Opozita ka qenë e tërhequr për 3 vite e gjysmë, por tani që jemi në vlugun e zgjedhjeve, njerëzit po e shohin që mbase do të ketë një koalicion pak më të gjerë pasi është ideja që Vetëvendosja nuk mund t’i bëjë votat që ta bëjë qeverinë e vetme. Kosovës në përballjen me Serbinë i nevojitet një front i përbashkët. Ne kemi një fqinj që na shkakton telashe e probleme dhe në këtë ballafaqim duhet të jemi bashkë”, u shpreh ai.