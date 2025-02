Nga Mero Baze



Shqipëria qëndroi indiferente dhe u përmbajt nga shprehja e simpative politike për partitë politike që garuan sot në Kosovë në zgjedhjet parlamentare, për shkak të klimës së komplikuar gjeopolitike krijuar pas ndryshimeve politike në Uashington.

Ndryshe nga Albin Kurti, që marshoi mbi Tiranë katër vjet më parë për të votuar kundër qeverisë së Edi Ramës, edhe fizikisht, qeveria shqiptare i ka injoruar tërësisht zgjedhjet në Kosovë, në çdo detaj.

Edi Rama, një aleat tradicional i Partisë Demokratike të Kosovës së drejtuar nga Hashim Thaçi, ka shmangur si zakonisht shprehjen e simpative publike për shkak të postit të tij si kryeministër i vendit, por edhe partia e tij nuk është përfshirë në fushatë.

Shpresat se ndryshimet në Shtëpinë e Bardhë mund të prodhojnë një klimë më favorizuese për katër udhëheqësit politikë të Kosovës që po gjykohen në Hagë, ka bërë që ai të tregohet më i kujdesshëm se më parë, kur e kërkonte këtë gjë publikisht.

Fakti që prokurori special Jack Smith, për të cilin katër udhëheqësit e Kosovës ankohen se është i motivuar kundër tyre, ka rastisur të jetë edhe një armik personal i Presidentit të SHBA Donald Trump, shikohet si një arsye për të shpresuar në një ndryshim qëndrimi.

Në një siklet më të madh është Partia Demokratike e Sali Berishës. Historikisht Partia Demokratike e Shqipërisë ka qenë mbështetëse e LDK-së së Ibrahim Rugovës, edhe pse raportet e Berishës me të kanë qenë të këqija.

Por në këto zgjedhje, PD ka heshtur. Aleati i saj real është Albin Kurti, dhe shumë njerëz afër Berishës kanë shprehur publikisht mbështetjen për fitoren e tij, përfshirë edhe avokatin e Berishës.

Por edhe këtu raportet janë çrregulluar nga fitorja e Donald Trumpit.

Ndërsa Sali Berisha shpreson se Donald Trump do t’i heqë sanksionet si “non grata” atij dhe gjithë familjes së tij, të akuzuar për korrupsion madhor dhe minim të demokracisë, Albin Kurti nga ana tjetër është në telashe me administratën e re të Presidentit Trump dhe të dërguarin e tij special Richard Grenell, i cili vetëm javën e fundit e sulmoi dy herë publikisht, duke e konsideruar shkatërrues të raporteve të Kosovës me SHBA.

Dhe kjo e ka komplikuar edhe simpatinë publike të Berishës për Kurtin. Edhe pse realisht janë aleatë, Berisha e ka të vështirë ta mbështesë atë publikisht, pasi shpreson që e njëjta administratë që mund të ndëshkojë Kurtin ta çlirojë atë nga sanksionet.

Partitë e reja të vogla, të paprovuara në zgjedhje, janë dukshëm të gjitha me Albin Kurtin, jo aq nga identiteti politik, por nga ideja që ai është më i ri se politikanët e tjerë, e vetmja arsye përse ata janë në garë.

Përveç Arlind Qorrit, që në fakt është një klon i Albin Kurtit, edhe Endri Shabani apo Lapaj, që vijnë nga e djathta, kanë shprehur simpatinë e tyre për Kurtin.

Ashtu si politika, edhe media qëndroi neutrale. Përgjatë fushatës, ato kanë mbuluar vetëm lajmet më të rëndësishme nga beteja elektorale, ndërsa të shtunën në mbrëmje, Top Channel i hapi hapësirë Grida Dumës të intervistonte udhëheqësit kryesorë të Kosovës, në disa biseda sipërfaqësore, ku dukshëm Grida mësoi shumë gjëra të reja për Kosovën, por publiku asgjë të re.

Tani që zgjedhjet mbaruan dhe Albin Kurti udhëheq, por duke mos qenë fitues absolut i zgjedhjeve, do të fillojë një proces i ri negociatash, ku ndoshta ndikimi i Shqipërisë do të jetë vendimtar për qeverinë e re, jo aq si kërkesë nga Kosova, por si kërkesë e Perëndimit për një qeveri më të qëndrueshme dhe më bashkëpunuese me ta.

Ajo që është e sigurt pas zgjedhjeve në Kosovë, është se Kosova humbi aureolën e vendit më pro-amerikan në botë, për shkak të kontributit që SHBA ka në lirinë e Kosovës, pasi të paktën 40 për qind e elektoratit shqiptar, përfaqësuar nga Albin Kurti, mendohet se kur ka votuar, ka pasur parasysh që po voton edhe kundër SHBA dhe BE.

Mjerisht, Kosova tani do të ketë një qeveri që ose do ta bëjnë fituesit e vendit të parë dhe t’i japin pushtetin një partie anti-perëndimore, ose do të jetë një vend properëndimor dhe t’ia japë pushtetin një shumice partish që nuk janë në vendet e para fituese.

Është rasti paradoksal kur vendi humbet nga fituesi dhe fiton nga humbësit.