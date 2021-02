Teksa Kosova pret të mbajë zgjedhjet e përgjithshme këtë të diel, analisti Baton Haxhiu komentoi situatën për ‘Java në RTSH’.

Në studion me Preç Zogajn dhe Lorenc Vangjeli, Haxhiu tha përmes Skype se në këtë moment nuk bëhet fjalë për besim rreth Vetëvendosjes, por sa do të fitojë Vetëvendosja.

“Ky është një moment kur njerëzit presin dhe mund të bëjnë ndryshimin. Por është edhe një moment kur PDK dhe LDK mund të pësojnë një goditje pasi s’e kanë zgjidhur problemin kryesor të Kosovës. Numri i votave të tyre për të arritur atë që quhet vota e artë që pamundëson zgjedhjen e presidentit, dëshirë e madhe që NISMA ta kalojë pragun që e bën të pamundur ndryshimin e madh. Për ata që nuk e dinë, Presidentit i mbaron mandati në mars dhe Parlamenti i ri duhet te zgjedhë presidentin e ri pas qeverisë. Unë ndaj bindjen se fryma që po krijon Vetëvendosja do të na ballafaqojë me një frymë shpërndarëse me Shqipërinë. Kjo frymë mund ta sulmojë Tiranën nëse Albin Kurti e kalon 10% mbi pragun e shumicës” – tha Haxhiu për “Java në RTSH”.

Ai tha se Kurti ka ambicie mbi vendit ku ka lindur pasi është shqiptar i Malit të Zi etj. Sipas Haxhiut, drejtuesit e Vetëvendosjes kanë një dëshirë për të shkuar përtej lidershipit të Kosovës./a.p