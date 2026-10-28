Numërimi i votave dhe shqyrtimi i ankesave zgjedhore vijojnë në Izrael, ndërsa formimi i një qeverie të re pritet të jetë i vështirë. Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mund t’i duhen disa ditë për të shpallur rezultatin përfundimtar. Sipas ligjit, ai ka shtatë ditë nga dita e zgjedhjeve për t’ia përcjellë rezultatet zyrtare presidentit Isaac Herzog.
Pas shpalljes së rezultateve, presidenti do të zhvillojë konsultime me përfaqësuesit e partive politike për të vendosur se kujt do t’i japë mandatin për formimin e qeverisë. Mandati nuk i takon automatikisht partisë që merr më shumë vota, por kandidatit që ka më shumë mundësi të sigurojë mbështetjen e të paktën 61 deputetëve në parlamentin izraelit, Knesset, i cili ka gjithsej 120 vende.
Një nga mundësitë është formimi i një qeverie të pakicës të drejtuar nga Gadi Eisenkot, me mbështetjen e partive arabe. Edhe pse shumica e partive të kampit të ndryshimit e kanë kundërshtuar më parë këtë skenar, qëndrimet e fundit të Eisenkotit dhe Yair Golanit duket se lënë hapësirë për negociata.
Nëse ky bllok siguron rreth 50 mandate, 18 mandatet e parashikuara për dy listat arabe mund të bëhen vendimtare. Një rol të rëndësishëm pritet të ketë partia Ra’am, e drejtuar nga Mansour Abbas, e cila në të kaluarën ka mbështetur një qeveri pa qenë pjesë e saj.
Një tjetër mundësi është mbajtja e zgjedhjeve të reja, nëse asnjëri prej kampeve nuk arrin të sigurojë shumicën parlamentare. Në këtë rast, Izraeli mund të rikthehet në zgjedhje brenda rreth gjashtë muajsh. Ky skenar shqetëson kampin e ndryshimit, pasi qeveria aktuale do të vazhdonte të qëndronte në detyrë gjatë periudhës kalimtare.
Ndërkohë, Benjamin Netanyahu mund të tentojë të formojë një qeveri të re. Partia e tij, Likud, ka rënë në 27 mandate sipas rezultateve paraprake, nga 32 që kishte më parë, por mbetet forca më e madhe politike.
Për të arritur shumicën prej 61 deputetësh, Netanyahut mund t’i nevojiten edhe katër ose pesë mandate, çka do ta detyronte të kërkonte mbështetje nga deputetë të kampit të Eisenkotit. Ky skenar konsiderohet i vështirë, pasi drejtuesit e kampit të ndryshimit kanë deklaruar gjatë fushatës se nuk do të bashkëpunojnë me Netanyahun.
Një mundësi tjetër është krijimi i një qeverie të gjerë koalicioni mes kampit të Eisenkotit dhe atij të Netanyahut, duke përjashtuar partitë arabe dhe grupimet më të skajshme politike. Sipas raportimeve të mediave, kjo alternativë mbështetet edhe nga Shtetet e Bashkuara, por përballet me pengesa të mëdha.
Netanyahu kërkon të ruajë postin e kryeministrit, ndërsa Eisenkot rrezikon të humbasë mbështetjen e votuesve nëse pranon një marrëveshje të tillë. Edhe përvoja e mëparshme e Benny Gantz, i cili bashkëpunoi me Netanyahun dhe më pas u përball me pasoja politike, e bën këtë skenar të vështirë.
Në këtë situatë, rezultati përfundimtar i zgjedhjeve dhe negociatat mes partive do të përcaktojnë nëse Izraeli do të ketë një qeveri të re, një koalicion të gjerë apo do të detyrohet të zhvillojë zgjedhje të tjera.
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