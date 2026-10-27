Sondazhet në dalje të publikuara nga televizionet kryesore izraelite, Channel 11, 12 dhe 13, tregojnë se as blloku i djathtë i kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe as opozita nuk arrijnë të sigurojnë shumicën e nevojshme për të qeverisur.
Sipas këtyre projeksioneve, blloku i Netanyahut siguron rreth 50 vende në Parlament, ndërsa partitë opozitare marrin 52-53 mandate.
Ndërkohë, partitë arabe parashikohet të sigurojnë 17-18 vende, duke pasur një rol potencialisht të rëndësishëm në konfigurimin e shumicës parlamentare.
Për formimin e një qeverie në Izrael nevojitet mbështetja e të paktën 61 deputetëve nga 120 që ka Knesseti.
Këto shifra kundërshtojnë pretendimet për një rezultat 60 me 43 mandate, i cili nuk përputhet me projeksionet e raportuara nga televizionet kryesore izraelite.
Rezultatet e sondazheve në dalje janë paraprake dhe nuk përbëjnë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve.
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