Exit poll-et e publikuara pas mbylljes së votimit në Izrael tregojnë se blloku i partive kundër kryeministrit Benjamin Netanyahu kryeson në projeksionet për zgjedhjet parlamentare. Megjithatë, rezultatet paraprake nuk i japin asnjërës palë një shumicë të qartë për formimin e qeverisë së ardhshme.
Sipas sondazhit në dalje të votimit të televizionit Channel 12, partia Likud e Netanyahut pritet të sigurojë 24 mandate, duke u renditur e para mes partive politike. Ndërsa partia e qendrës Yashar, e drejtuar nga Gadi Eisenkot, projektohet të marrë 22 mandate.
Në nivel blloqesh, partitë hebraike kundër Netanyahut parashikohet të sigurojnë 52 vende në Knesset, ndërsa partitë që mbështesin kryeministrin pritet të marrin 50 mandate.
Ndërkohë, partitë arabe, të cilat gjithashtu kundërshtojnë Netanyahun, projektohen të fitojnë gjithsej 18 mandate, një rezultat rekord për këtë sektor politik, sipas exit poll-eve.
Për të siguruar shumicën parlamentare dhe për të formuar qeverinë në Izrael, nevojiten të paktën 61 nga 120 mandatet e Knessetit. Kështu, projeksionet paraprake tregojnë se negociatat mes partive mund të jenë vendimtare për përcaktimin e shumicës së ardhshme.
Në renditjen e partive, pas Likud dhe Yashar, vjen B’Yachad, e drejtuar nga ish-kryeministri Naftali Bennett, me 12 mandate të parashikuara. Lista e Përbashkët Arabe projektohet të sigurojë 11 vende.
Rezultatet e exit poll-eve mbeten paraprake dhe do të duhet të konfirmohen nga numërimi zyrtar i votave.
The post Zgjedhjet në Izrael, exit poll-et: Blloku kundër Netanyahut kryeson, por pa shumicë për qeverinë appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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