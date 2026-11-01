Gadi Eisenkot, lideri i partisë Yashar, ka bërë një hap të rëndësishëm drejt krijimit të një qeverie të re në Izrael, duke ftuar partitë arabe të bashkohen në një aleancë parlamentare kundër kryeministrit Benjamin Netanyahu.
Deklarata e tij vjen në një kohë kur mijëra qytetarë janë mbledhur në disa qytete të Izraelit, përfshirë Jerusalemin dhe Tel Avivin, për t’i kërkuar opozitës të bashkëpunojë me partitë arabe dhe t’i japë fund qeverisjes së Netanyahut.
Në një komunikatë të publikuar pas përfundimit të Shabatit, Eisenkot pretendoi se opozita kishte fituar zgjedhjet me një diferencë prej gjysmë milioni votash. Ai u bëri thirrje qytetarëve të mos ngatërrohen nga rezultatet dhe theksoi se shumica e Parlamentit është kundër Netanyahut.
Sipas tij, ai dhe aleatët e tij po punojnë për krijimin e një qeverie të mbështetur në katër parime kryesore: njohjen e Izraelit si shtet hebre dhe demokratik, respektimin e parimeve të Deklaratës së Pavarësisë, shërbimin e detyrueshëm ushtarak ose civil për të gjithë qytetarët dhe njohjen e Hamasit si organizatë terroriste.
“Çdo anëtar i Knessetit që është i gatshëm të nënshkruajë këto parime është një partner i mundshëm për krijimin e një qeverie të re dhe më të mirë për Izraelin. Dyert e qeverisë që do të formojmë do të jenë të hapura për çdo përfaqësues të zgjedhur që pranon këto parime dhe është në lartësinë e përgjegjësisë”, deklaroi Eisenkot.
Kjo është ftesa më e qartë që ai u ka drejtuar deri tani partive arabe, të cilat me 19 vende në Parlament mund të përcaktojnë se kush do të formojë qeverinë e ardhshme. Në Knesset, ku shumica kërkon 61 vota, kampi i Netanyahut ka 53 vende, ndërsa opozita 48. Për këtë arsye, mbështetja e partive arabe është vendimtare për krijimin e një shumice të re parlamentare.
Eisenkot ka përcaktuar gjithashtu edhe dy nga masat e para që synon të ndërmarrë qeveria e re: ngritjen e një komisioni hetimor për ngjarjet e 7 tetorit 2023 dhe vendosjen e shërbimit të detyrueshëm ushtarak për të gjithë qytetarët.
Ndërkohë, presidenti i Izraelit, Isaac Herzog, mund të nisë që sot konsultimet me partitë politike për të përcaktuar kandidatin që do të ngarkohet me formimin e qeverisë. Kandidati i përzgjedhur do të ketë 28 ditë kohë për të siguruar shumicën parlamentare, me mundësi zgjatjeje edhe për 14 ditë të tjera.
Sipas zhvillimeve aktuale, Eisenkot pritet të jetë kandidati i parë që do të tentojë formimin e qeverisë, pasi në letër gëzon mbështetje më të gjerë parlamentare se Netanyahu.
Një tjetër datë e rëndësishme është 10 nëntori, kur do të zgjidhet kryetari i ri i Knessetit. Opozita ka nisur përpjekjet për të mbështetur një kandidat të përbashkët. Personi që do të marrë këtë detyrë do të ketë ndikim në përcaktimin e kalendarit, rendit të ditës dhe prioriteteve të Parlamentit.
Synimi i opozitës është i qartë: të krijojë një shumicë të re parlamentare dhe t’i japë fund qeverisjes së Benjamin Netanyahut.
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