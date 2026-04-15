Në emisionin “Trialog” në RTSH, të moderuar nga Alba Alishani, analisti Lorenc Vangjeli ka komentuar zhvillimet politike rreth kryeministrit hungarez Viktor Orban dhe marrëdhëniet e tij me Bashkimin Europian.
Sipas Vangjelit, momenti kur Orban u perceptua si “zgjatim i Vladimir Putinit në Evropë” solli pasoja serioze në marrëdhëniet e tij me institucionet europiane dhe krijoi tensione politike për qeverinë e tij.
Ai u shpreh se një sërë faktorësh kanë ndikuar jo vetëm në sfidat e Orbanit për të ruajtur pushtetin, por edhe në atë që e quajti “rënia e modelit politik” që ai përfaqëson.
“Konflikti me Be-në, në momentin që filloi të numëroj si dora e zgjatur e Putinit në Evropë pati realisht probleme por dhe një sër faktorësh të tjerë para shënuan jo thjesht fitoren e mëtojsit të pushtetit të tij por rënien e modelit të Orban. Orban krijoi edhe një forcë ideologjike, ai ngjan si një personazh tipik ballkanas”, tha Vangjeli.
