Kreu i demokratëve euroatlantikë, Lulzim Basha ka reaguar për zgjedhjet në Himarë ku rezultoi fitues kandidati i Partisë Socialiste, Vangjel Tavo.

Basha ka akuzuar ish-kryeministrin Berishua se ka shitur demokratët për të mbrojtur veten sepse sipas Bashës, Berisha s’ka hallin e Himarës por të vetes së tij.

Sipas Bashës, ish-kryeministri Berisha ka bërë pazar me kreun e qeverisë, Edi Rama për zgjedhjet në Himarës.

“Sali Berisha ka shitur demokratët për të mbrojtur veten, sepse nuk ka as hallin e Himarës, as hallin e Shqipërisë, por vetëm hallin e tij. Demokratët dhe qytetarët e Himarës janë viktimë e pazarit Rama-Berisha. Tani kishte vulën, komisionerët dhe fondet, me të cilat justifikohej për humbjen dërrmuese të 2023, po sot pse e humbi Himarën?! Sepse interesi i tij nuk është fitorja, por përdorimi i PD-së si strehë për të mbrojtur interesat e tij dhe familjes së tij. Pasi amnistoi të korruptuarit bashkë me Ramën, pasi mbylli listat bashkë me Ramën, Sali Berisha nuk mund të mashtrojë më për dorëzimin toptan të opozitës në këmbët e ortakut të tij. Po! Edi Rama është shkatërruesi i zgjedhjeve në Shqipëri. Ai, ashtu si Sali Berisha, është i gatshëm të bëjë gjithçka për interesin e tij”, shkruan Basha në rrjetin e tij, social në Facebook.

Madje Basha shkon deri aty sa akuzon Berishën duke i kujtuar faktin që tashmë që kishte në dorë vulën, komisionerin dhe fondet si është e mundur që i humbi zgjedhjet e pjesshme vendore në Himarë.

“Sali Berisha mbrojti vjedhjen e zgjedhjeve nga Edi Ramën në 2021 vetëm se i interesonte të më sulmonte dhe fajësonte mua, ndërsa sot vazhdon të justifikohet për të pestën herë brenda 2 vitesh për humbje zgjedhjesh, edhe pse demokratëve u premtoi në foltoret e 2021 se ai do e shporrte Ramën për 6 muaj. Por u ul në prehrin e Edi Ramës, amnistoi me votat e tij të korruptuarit e Edi Ramës, shkatërroi Reformën Zgjedhore, gënjeu se do të merrte qeveri teknike e të drejtën për lista koalicionesh kur në fakt bashkoi votat me Edi Ramën për të mbyllur listat, e në këmbim Rama i dha në shkelje të çdo ligji vulën e PD si dhe bashkoi votat me Edi Ramën për të vënë nën kontrollin qeveritar KLSH”, thekson Basha.

Basha shton se ky pazar mes Ramës dhe Berishës që prej shtatorit të vitit 2021.

“Sot nuk ka revolucion, nuk ka rrëzim të Ramës, ka vetëm pazar, pazar përmes të cilit Rama i jep vulën dhe Berisha i dhuron pushtetin. Ajo që Rama dhe Berisha orkestruan në Himarë, është parathënia e asaj që duan të bëjnë në zgjedhjet e ardhshme në gjithë Shqipërinë. Ky pazar i nisur pas 9 shtatorit 2021 është edhe një pazar kundër SPAK, kundër ndryshimit, kundër Shqipërisë”, shkruan Basha, ndërsa nënvizon se elementët opozitarë që ai drejton “do të qëndrojmë të vendosur kundër korrupsionit dhe bashkëpunimit politiko-financiaro-mediatik ku janë shkrirë në një parti të vetme Edi Rama dhe Sali Berisha”.

