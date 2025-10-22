Gazetari Roland Qafoku, i ftuar në ‘Real Story’ komentoi zhvillimet e fundit politike në prag të zgjedhjeve në 6 bashki dhe krahas krizës blu opozitare.
Qafoku tha se këto zgjedhje nuk janë problem për socialistët pasi do të kenë fitore, por gazetari u shpreh skeptik sa i takon kandidatit të pavarur Florjan Binaj. Ai tha se nëse Binaj fiton Tiranën, do të ishte një përmbysje e madhe.
“6 bashkitë nuk quhen zgjedhje të pjesshme, por nuk janë problem për PS. PS i fiton. Imagjino sikur Binaj të fitoj Tiranën, do jetë përmbysje e madhe. Më habit që kandidat i pavarur, një figurë e tillë e dashur, si do ta bëj këtë kapërcim. Ka zgjedhur disa figura, historian dhe specialist PR, nuk kuptoj që është i distancuar nga lidershipi i PD dhe më bën habi nëse e bën për vete këtë apo për lidershipin e PD.
Florjan Binaj, si do fitoj pa struktura, si do jetë lidhja e tij me degët. Ata që janë rreth tij nuk janë të strukturave të PD. Ka disa të panjohura që nuk besoj se këto 6 bashki kanë aromë fitore.”
Politologu Roland Bejko u shpreh se strukturat e PD janë të shpërbëra dhe parashtroi tre skenare të mundshme sa i takon kandidaturës dhe fushatës së Florjan Binajt.
“Ose është naiv politik që na mbetet ta shohim, ose është brenda një skeme se situata është bërë e padurueshme se dhe nëse do ishte kandidat i PD nuk ka struktura, ose i ka dhënë dikush një garanci.”
Leave a Reply