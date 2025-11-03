Edhe pse zgjedhjet e pjesshme vendore për Bashkinë e Tiranës u rrëzuan sot nga Gjykata Kushtetuese, procesi zgjedhor vazhdon në pesë bashki të tjera të vendit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka shpërndarë një njoftim për të gjithë votuesit e përfshirë në këto zgjedhje.
KQZ u bëri thirrje qytetarëve që janë pjesë e listave të zgjedhësve për datën 9 Nëntor 2025 në bashkitë Vlorë, Tepelenë, Berat, Mat dhe Cërrik, të ndjekin hapat e publikuar për plotësimin e rregullt të fletës së votimit.
Ky njoftim synon të garantojë procesin e rregullt të votimit, duke i udhëzuar votuesit se si të shprehin vullnetin e tyre për zgjedhjen e kryetarëve të rinj të bashkive.
Projekti mbështetës ndërkombëtar
Njoftimi i KQZ vjen në kuadër të projektit “Mbështetje për Reformën dhe Procesin Zgjedhor në Shqipëri”, i cili mbështetet nga Projekti i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri (OSCE Presence in Albania). Ky projekt financohet nga disa vende donatore, duke përfshirë Suedinë, Zvicrën, Misionin e SHBA-së në OSBE dhe Poloninë.
Kjo mbështetje thekson angazhimin ndërkombëtar për rritjen e transparencës dhe integritetit të proceseve zgjedhore në Shqipëri, veçanërisht në zgjedhjet e pjesshme të së dielës së ardhshme.
