Teksa Ukraina po humb territorin ndaj Rusisë, mbështetja nga një prej aleatëve më të fortë të Kievit duket se do të lëkundet nëse e djathta ekstreme vjen në pushtet në zgjedhjet parlamentare franceze të së dielës.

Marine Le Pen, kryetarja e partisë franceze të ekstremit të djathtë Rally National (RN), u zotua se një kryeminisër nga partia e saj do të parandalonte Kievin të përdorte armë me rreze të gjatë të furnizuar nga Franca për të goditur brenda Rusisë dhe do të pengonte sugjerimin e presidentit francez Emmanuel Macron se ai mund të vendosni trupat franceze në tokën ukrainase.

“Nëse Emmanuel Macron dëshiron të dërgojë trupa në Ukrainë dhe kryeministri është kundër, atëherë nuk ka trupa të dërguara në Ukrainë”, tha ajo për CNN. Fjalën e fundit e ka kryeministri”, u shpreh ajo.

Marine Le Pen dha një intervistë të zgjeruar për CNN përpara votimit të raundit të dytë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të Francës, të thirrura nga Macron pas rezultateve të papritura të zgjedhjeve evropiane të Tubimit Kombëtar në maj.

Le Pen sulmoi edhe lojtarin e kombëtares së Francës, Kylian Mbappé, refuzoi të angazhohej për të përjashtuar menjëherë kandidatët racistë në partinë e saj dhe sinjalizoi një ndryshim të madh në nivelin e mbështetjes së Francës për Ukrainën.

Me sondazhet që tregojnë se partia e Le Pen do mbajë pjesën më të madhe të 577 vendeve në Asamblenë Kombëtare, megjithëse potencialisht nuk do të arrijë një shumicë absolute, Macron ka të ngjarë t’u ofrojë atyre mundësinë për të zgjedhur kryeministrin e ardhshëm të vendit.

Dishepulli i ri i Le Pen dhe lideri i partisë, Jordan Bardella, ka thënë më parë se ai do të pranojë postin e kryeministrit vetëm nëse partia fiton me një diferencë mjaft të madhe.

Nëse do të ketë një kryeministër të RN, do të krijonte një “bashkëjetesë” të tensionuar me presidencën qendrore të Macron, veçanërisht mbi politikat kryesore si mbështetja franceze për luftën e Ukrainës kundër Rusisë.

Përtej bllokimit të dislokimeve të mundshme të trupave në Ukrainë – e propozuar nga Macron si një mënyrë për të rritur efikasitetin e instruktorëve ushtarakë – Le Pen i tha CNN se leja e Kievit për të përdorur raketat me rreze të gjatë veprimi të furnizuara nga Franca brenda Rusisë gjithashtu do të anulohej.

Macron ishte një nga liderët e parë publikisht që lejoi Ukrainën të godiste objektivat brenda Rusisë me armë perëndimore, duke krijuar terrenin që Uashingtoni të bënte të njëjtën gjë. Kjo e ka lejuar Kievin të synojë bazat ushtarake ruse, formacionet dhe artilerinë e përdorur për të nisur sulmet në Ukrainë.

Duke folur nga selia e partisë së saj në Paris, Le Pen sulmoi edhe yllin francez të futbollit Mbappé, i cili ka bërë komente të përsëritura në javët e fundit duke mos mbështetur të djathtën ekstreme.

“Ka një urgjencë. Ne nuk mund ta lëmë vendin tonë në duart e këtyre njerëzve,” tha Mbappé të enjten, pas paraqitjes së fortë në raundin e parë të RN. “Është vërtet urgjente. Mendoj se i kemi parë rezultatet, është katastrofike”, tha futbollisti.

Duke folur muajin e kaluar, më herët në turneun e futbollit Euro 2024 në Gjermani, sulmuesi, familja e të cilit vjen me origjinë nga Algjeria dhe Kameruni, theksoi se ai nuk donte të “përfaqësonte një vend” që nuk mishëronte “vlerat” e tij.

Le Pen i hodhi poshtë komentet e tij, duke e cilësuar atë si “jopërfaqësues”.

“Francezët janë ngopur duke u mbajtur leksione dhe këshilla se si të votojnë”, tha Le Pen për CNN.

“Mbappé nuk përfaqëson francezët me prejardhje imigrimi, sepse ka shumë më tepër prej tyre që jetojnë me pagën minimale, të cilët nuk mund të përballojnë strehim dhe nuk mund të përballojnë ngrohjen, sesa njerëz si z. Mbappé,” tha ajo.

Nëse RN fiton mjaftueshëm në zgjedhjet e së dielës, Le Pen mund të presë të shohë besnikun e saj Bardella të vendoset si kryeministër i Francës. Ajo do të ketë padyshim sukses në sjelljen e partisë së saj në rrjedhën kryesore politike.

Pasi fitoi gati një të tretën e votave franceze të hedhura në zgjedhjet e Parlamentit Evropian në maj, Le Pen refuzoi të etiketohej si një politikane e “së djathtës ekstreme”, gjë që ajo tha se mbart një stigmë.

“Nuk korrespondon me atë që jemi. Dhe aspak me atë që është e djathta ekstreme në Shtetet e Bashkuara,” pohoi ajo.

Një qeveri e ekstremit të djathtë do të ishte një lajm i mirëpritur për presidentin rus Vladimir Putin.

Le Pen është përballur me kritika në të kaluarën mbi Rusinë. Ajo është mburrur me admirimin e saj për Putinin, refuzoi të dënojë aneksimin e paligjshëm të Krimesë nga Putin në vitin 2014 dhe madje mori një kredi të madhe nga një bankë ruse.

Të mërkurën, ministria e jashtme e Rusisë postoi një fotografi të Le Pen në X, duke deklaruar se votuesit francezë po kërkojnë “një shkëputje nga diktati i Uashingtonit dhe Brukselit”.

“Është një formë ndërhyrjeje dhe në këtë kuptim, e shoh të papranueshme”, tha Le Pen për postimin.