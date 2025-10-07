Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, ka folur për përgatitjet që po bëhen për zgjedhjet e pjesshme vendore që do të zhvillohen më 9 nëntor në 6 bashki të vendit, si dhe për çështjet që kërkojnë ndërhyrje në Reformën Zgjedhore.
Gjatë një interviste për “Mirëmengjes Shqipëri” në RTSH, Celibashi foli për ndryshimet që duhet të behën në Reformën Zgjedhore, ku theksoi si çështjen më urgjente pamundësinë për të votuar të shumë zgjedhësve që për arsye të ndryshme nuk mund të jenë fizikisht në qendrën e votimit.
Ai shtoi se një tjetër çështje që kërkon zgjidhje është mungesa e rregullave të qarta për zhvillimin e referendumeve.
“Financimi i partive, fushata zgjedhore dhe rregullimi i saj, financimi i palëve të treta që nuk marrin pjesë në zgjedhje por impaktojnë në procesin zgjedhor edhe aspekte teknike që lidhen me numërimin, votimin e shqyrtimin e ankimimeve. Ne do të duhet të vendosim se çfarë do të bëjmë me një armatë të madhe votuesish që nuk mundsh të paraqiten në qendrën e votimit, por duan të votojnë, për ata që për arsye shëndetësore që nuk mund të shkojnë fizikisht në qendrën e votimit, janë punonjësit e Policisë së Shtetit që janë të gjithë të angazhuar në mbarëvajtjen e procesit, janë gazetarët dhe përfaqësuesit e medias që janë në punë dhe janë shumë të tjerë që shkojnë në rreth 100 mijë votues dhe kjo është gjëja kryesore që duhet të adresojmë. Kjo është pa sens dhe asgjë nuk e justifikon këtë asnjë lloj frike apo meraku për manipulime. E dyta ka të bëjë me rregullat për zhvillimin e referendumeve ku ne nuk zhvillojmë dot një referendum”, tha ai.
Sa i përket zgjedhjeve të pjesshme në 6 bashki, Celibashi u shpreh se po vijojnë përgatitjet dhe se ditën e zgjedhjeve gjithçka do të jetë gati. Ai foli për votimin elektronik, ku tha se, do të përdoret me shumë gjasë vetëm në njësinë nr. 10 në Tiranë, për shkak të kohës së kufizuar.
Komisioneri shtoi gjithashtu se diaspora nuk do të jetë pjesë e procesit të zgjedhjeve të pjesshme, pasi ajo voton vetëm për zgjedhjet parlamentare, si në shumicën e vendeve të botës.
“Përjashto njësinë 10, koha që kemi në dispozicion nuk na mundëson edhe përgatitjen dhe për të informuar dhe edukuar zgjedhësit me teknologjinë e votimit elektronik. Jemi duke diskutuar me partitë politike për të parë mundësinë për shtrinim e votimit elektronike dhe në ndonjë prej 5 bashkive të tjera. Akoma nuk e kemi vendosur nëse do të vlente në çdo pikëpamja dhe me shumë mundësi mund të mbetemi vetëm te njësia 10 e cila që prej 2021 bën votim elektronik. Është e rëndësishme që partitë të marrin një vendim për këtë si në kuadër të reforma zgjedhore, nëse vlen apo jo që ky votim elektronik të shtrihet gati në të gjithë territorin e vendit. Diaspora nuk do të jetë pjesë e procesit të zgjedhjeve të pjesshme, ajo voton vetëm për zgjedhjet e Kuvendit dhe ky është standardi në shumicën dërrmuese të vendeve të botës, pak vende i japin mundësin diasporës që të votojnë dhe për qeverisjen vendore. Do të votohet vetëm për kryetarët e bashkive dhe jo për këshillat bashkiakë”, tha Celibashi.
Lidhur me dekretin e presidentit Bajram Begaj për caktimin e datës së zgjedhjeve edhe në Bashkinë e Tiranës, ku Erion Veliaj ka dërguar në Gjykatën Kushtetuese vendimin e shkarkimit të tij, Celibashi theksoi se KQZ nuk komenton dekretin presidencial, por është e detyruar ta zbatojë atë.
“Në pozitën e Komisionerit Shtetëror më ndalohet të komentoj dekretin. Kjo nuk do të thotë se vë në diskutim faktin juridik që ka ndodhur, por duhet të kuptohet se jemi para një dekreti të nxjerrë nga autoriteti përgjegjës për caktimin e datës së zgjedhjeve, dhe kaq mjafton që të gjithë t’i nënshtrohen urdhërimeve të tij. Dekreti është me fuqi dhe prodhon efekte,” deklaroi ai.
