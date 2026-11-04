Ndërsa procesi i votimit në zgjedhjet e mesmandatit në Shtetet e Bashkuara po i afrohet fundit në disa shtete, janë raportuar probleme në një pjesë të qendrave të votimit, ndërsa në shtete të tjera procesi është zhvilluar pa incidente të rëndësishme. Paralelisht, disa shtete kanë regjistruar pjesëmarrje të lartë, duke tejkaluar edhe shifrat e zgjedhjeve të mëparshme.
Në Kentucky dhe Indiana, votuesit kanë qenë në orët e fundit për të ushtruar të drejtën e votës, ndërsa disa qendra votimi po i afroheshin mbylljes në orën 18:00 sipas orës lindore amerikane.
Pjesëmarrje rekord është raportuar në Karolinën e Jugut, e cila ka njoftuar se ka thyer rekordin e saj për numrin e votuesve në zgjedhjet e mesmandatit. Edhe në një qark të Ohajos, pjesëmarrja është në rrugën e duhur për të tejkaluar shifrat e vitit 2022. Ndërkohë, Iowa pret gjithashtu një pjesëmarrje rekord, sipas sekretarit të shtetit. Interesi i lartë i votuesve lidhet, ndër të tjera, me shqetësimet për koston e jetesës dhe kërkesën për më shumë bashkëpunim mes dy partive kryesore.
Probleme me pajisjet e votimit janë raportuar në Qarkun Westchester, në Nju Jork, ku zyrtarët zgjedhorë janë detyruar të instalojnë makineri alternative, të quajtura “Plani B”. Për shkak të një gabimi në printera, mijëra votues u detyruan të depozitonin fletët e votimit në qese emergjence, për t’u numëruar më vonë. Sipas autoriteteve, fletët do të transportohen nga zyrtarë zgjedhorë të të dyja partive, të shoqëruar nga policia, drejt një qendre numërimi.
Përfaqësuesi republikan Mike Lawler ka deklaruar se nuk duhet të ketë vend për teori konspirative dhe se çdo votë do të numërohet.
Ndërkohë, prania e rreth 1,000 vëzhguesve të Departamentit të Drejtësisë, të shpërndarë në të 50 shtetet, nuk është konsideruar pengesë për procesin zgjedhor nga shumica e autoriteteve. Në Michigan, sekretarja e shtetit bëri të ditur se vëzhguesit në Dearborn dhe Flint u kishin drejtuar pyetje punonjësve të qendrave të votimit lidhur me trajnimet e tyre.
Nga ana tjetër, Sekretari i Shtetit i Xhorxhias, Brad Raffensperger, deklaroi se nuk është raportuar asnjë problem me vëzhguesit, duke theksuar se ata janë të pranishëm në çdo cikël zgjedhor dhe kanë rolin e vëzhguesve të procesit.
The post Zgjedhjet e mesmandatit në SHBA, raportohen probleme në disa qendra votimi, ndërsa pjesëmarrja shënon rekorde appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
Leave a Reply