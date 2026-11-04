Sipas raportimeve të CNN, rezultatet e para nga zgjedhjet e mesmandatit në Indiana tregojnë një performancë më të mirë të kandidatëve demokratë krahasuar me zgjedhjet e vitit 2024. Megjithatë, CNN thekson se është ende herët për të nxjerrë përfundime mbi rezultatin përfundimtar të garave.
Në Distriktin e 5-të të Indianës, demokrati JD Ford ka siguruar 63.6% të votave në raportimin e parë nga Qarku Hamilton. Në zgjedhjet e vitit 2024, përfaqësuesja republikane Victoria Spartz kishte marrë 50.1%, kundrejt 46.3% të kundërshtarit demokrat.
Edhe në Distriktin e 3-të është regjistruar një rezultat i ngjashëm. Demokratja Kelly Thompson ka marrë 63.5% të votave në raportimin e parë nga Qarku Allen, ndërsa dy vite më parë republikani Marlin Stutzman kishte siguruar 53.6%.
CNN vëren se i njëjti model është përsëritur edhe në disa qarqe të tjera të Distriktit të 3-të, ku Stutzman kryeson në raportimet paraprake, por me diferenca dukshëm më të ngushta se në vitin 2024.
Sipas analizës së CNN, rezultatet e para ka të ngjarë të përfshijnë votat me postë dhe ato të hedhura gjatë votimit të parakohshëm, kategori në të cilën demokratët kanë regjistruar rezultate më të mira në zgjedhjet e mëparshme.
Megjithatë, CNN nënvizon se, duke marrë parasysh epërsinë tradicionale republikane në të dyja distriktet, është ende herët për të përcaktuar nëse ato do të shndërrohen në gara konkurruese. Raportimet e para përbëjnë një nga treguesit e parë konkretë të natës zgjedhore për ecurinë e votimit në Indiana.
The post Zgjedhjet e mesmandatit, CNN: Rezultatet e para në Indiana tregojnë performancë më të mirë të demokratëve appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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