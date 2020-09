Në kohën kur palët politike ende nuk kanë arritur në një konsensus në lidhje me ndryshimet në Kodin Zgjedhor, Partitë Popullore Europiane kanë kërkuar respektimin e marrëveshjes së 5 qershorit që u miratua në mënyrë konsensuale dhe u mbështet ndërkombëtarisht. PPE ka dalë me një deklaratë në lidhje me zhvillimet e fundit politike në Shqipëri, pas diskutimeve në Asamblenë Politike duke thënë se zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë kusht për udhërrëfyesin e Shqipërisë drejt integrimit në BE, të cilën e mbështesin plotësisht. Në deklaratën e tyre, PPE thekson se ndryshimet e njëanshme në këtë fazë, janë kundër rekomandimeve të OSBE / ODIHR si dhe kundër vendimit të Këshillit të BE për hapjen e negociatave të pranimit.

“Partitë Popullore Europiane mbështesin plotësisht udhërrëfyesin e Shqipërisë drejt integrimit në BE, duke përfshirë zgjedhjet e lira dhe të ndershme si një parakusht themelor. Reforma zgjedhore e 5 qershorit u miratua në mënyrë konsensuale dhe u mbështet ndërkombëtarisht dhe duhet të zbatohet siç ishte rënë dakord. Ndryshimet e njëanshme në këtë fazë, janë kundër rekomandimeve të OSBE / ODIHR si dhe kundër vendimit të Këshillit të BE për hapjen e negociatave të pranimit. PPE nxit heqjen dorë nga çdo ndryshim i njëanshëm dhe respektimin e marrëveshjes konsensuale sipas zotimeve”, thuhet në deklaratën e tyre.

Më herët respektimin e marrëveshjes së 5 qershorit e kërkoi edhe ambasadorja e SHBA-së, Yuri Kim dhe ambasador i BE, Soreca, duke thënë se ndryshimet përtej kësaj marrëveshje të bëhen me konsensus.

Anëtarët e Asamblesë Politike të Partisë Popullore Evropiane (EPP) (PA) u takuan sot përmes video-konferencës për të diskutuar situatën e vazhdueshme politike në Bjellorusi dhe Shqipëri, armiqësitë në Nago-Karabak.

Deklarata e Plotë e Anëtarëve të Asamblesë Politike të Partisë Popullore Evropiane

Anëtarët e Asamblesë Politike të Partisë Popullore Evropiane (EPP) (PA) u takuan sot përmes video-konferencës për të diskutuar situatën e vazhdueshme politike në Bjellorusi dhe Shqipëri, armiqësitë në Nago-Karabak, për të miratuar dokumente politike mbi Kinën dhe Fondin e Rimëkëmbjes së BE me respekt dhe merrni një azhurnim mbi negociatat për Brexit nga negociatori Shefi i BE-së për Brexit Michel Barnier.

PA diskutoi situatën e vazhdueshme në Bjellorusi dhe shprehu shqetësim në ngjarjet pas zgjedhjeve të fundit presidenciale, të cilat nuk ishin të lira ose të drejta. PA theksoi mbështetjen e EPP për popullin Bjellorus në luftën e tyre për liri dhe demokraci dhe njeh Këshillin e Koordinimit si përfaqësuesit e ligjshëm të qytetarëve Bjellorusë.

EPP mbështet plotësisht udhërrëfyesin e Shqipërisë drejt integrimit në BE, duke përfshirë zgjedhjet e lira dhe të ndershme si një parakusht themelor. Reforma zgjedhore e 5 qershorit u miratua në mënyrë konsensuale dhe u mbështet ndërkombëtarisht dhe duhet të zbatohet siç është rënë dakord. Ndryshimet e njëanshme në këtë fazë janë kundër rekomandimeve të OSBE / ODIHR si dhe vendimit të Këshillit të BE për hapjen e negociatave të pranimit. EPP nxit autoritetet të përmbahen nga çdo ndryshim i njëanshëm dhe të respektojnë marrëveshjen konsensuale siç është zotuar.

EPP është gjithashtu shumë e shqetësuar nga agresioni i ri në shkallë të gjerë ushtarake përgjatë vijës së kontaktit midis Nago-Karabak dhe Azerbajxhan dhe nga viktimat civile, përfshirë fëmijët. Të gjitha palët duhet të respektojnë angazhimet ndërkombëtare për të zgjidhur konfliktin në mënyrë paqësore, përmes mjeteve ekskluzive politike. Hapat praktikë duhet të ndërmerren menjëherë për të ndërprerë veprimet ushtarake dhe për të tërhequr trupat në pozicionet që kishin përpara 27 Shtatorit 2020. Ne mbështesim fuqimisht një kthim në procesin e negociatave të ndërmjetësuar nga bashkë-kryesuesit e Grupit të Minsk të OSBE-së.

Anëtarët e PA miratuan dokumentin e pozicionit: Marrëdhëniet BE-Kinë në një Botë COVID-19 dhe më tej. Ka ardhur koha për të ripërcaktuar marrëdhëniet e BE-së me Kinën dhe për të njohur sfidën që paraqet Kina. Udhëhequr nga vlerat e EPP, EPP mbetet e përkushtuar për dialog dhe për të punuar me Kinën si një partner thelbësor global bazuar në reciprocitet dhe respekt të ndërsjellë, por edhe për t’iu kundërvënë ndikimit të saj atje ku dobëson demokracinë, lirinë dhe shtetin e së drejtës.

PA gjithashtu miratoi punimin: Rimëkëmbja e Evropës Ndërtimi i së ardhmes së shoqërive të drejta dhe elastike, duke përfshirë të gjitha brezat në përgjigje të sfidave që vijnë nga pandemia e COVID-19. Të gjitha brezat numërojnë të njëjtën gjë dhe duhet të dëgjohen në procesin e ardhshëm të rimëkëmbjes evropiane. Evropa mund të rimëkëmbet vetëm duke synuar të ndërtojmë së bashku një të ardhme të shoqërive elastike.

Kryenegociatori i BE-së për Brexit, Michel Barnier iu drejtua anëtarëve dhe dha një përmbledhje të gjendjes aktuale të bisedimeve për Brexit. EPP shqetësohet seriozisht nga Projekt-ligji i Tregut të Brendshëm në Mbretërinë e Bashkuar të cilin e konsideron si një shkelje të konsiderueshme të besimit. Sidoqoftë, partia mbetet e përqendruar në arritjen e një marrëveshje përpara afatit të fundit të tetorit.

/e.rr