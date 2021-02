Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po punon mbi 5 modele fletësh votimi, prej të cilave do të përzgjidhet vetëm një prej tyre për t’u përdorur për zgjedhjet e 25 Prillit. Ndryshimet që iu bën Kodit Elektoral sa i takon koalicioneve por dhe hapjes se listave të kandidatëve e kanë komplikuar së tepërmi konfigurimin e fletës së votimit.

Në 2 prej modeleve është i vendosur emër dhe mbiemër i të gjithë kandidatëve për deputetë në këtë garë dhe në 2 të tjera numrat rendor sipas të cilit i kanë renditur vetë partitë kandidatët e tyre.

Votueseve iu duhet të vendosin preferencat e tyre me kryqe dhe për forcën politik e koalicion që i përket ashtu dhe për kandidatin e tyre të preferuar. Në rastet se do të zgjidhet që kandidatët në fletë të jenë thjeshtë me numër rendor atëherë votueseve iu duhet të jenë të kujdesshëm për të mbajtur mend numrin e deputetit që ata duan t’i përfaqësojë në parlament.

Modeli i ri i fletës së votimit duket se do të kërkojë më shumë kohë sa i takon procesit të votimit ashtu dhe procesit të numërimit.

Aktualisht nga KQZ janë regjistruar 10 parti dhe 2 kandidate të pavarur ndërsa kanë dorëzuar kërkesën dhe 11 forca politike.

Partitë kanë kohë deri në 15 Shkurt të regjistrohen, ndërsa koalicionet deri në datë 25 Shkurt. Për dorëzimin e listave të deputetëve afati është 8 marsi.

Këtë të mërkurë Komisioni i Ligjeve miratoi dhe kërkesën e KQZ për një fond prej 130 milionë Lekësh për subjektet politike që marrin pjesë në zgjedhje.

/a.r