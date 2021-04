Kryeministri Edi Rama tha se në 25 prill, shqiptarët kanë 2 opsione për të votuar, ose “për të marrë lekë duke ndjenjat” dhe këtu thotë se i referohet premtimit të PD-së, ose të bëhen sipërmarrës.

“Ose votoni për Lulin dhe prisni të merrni lekë dhe të rrini duke menduar se jeta është qejf, ose t fillojnë dhe të mendojnë bashkë ne nënë dhe babën se si mund të jenë ato familje që do të shkojnë te shtëpia e stërgjyshërve të tyre dhe do të bëhen sipërmarrës me ndihmën e pushtetit tonë, që ato dyer të vjetra të hapen dhe të sjellin fitime nga puna, jo nga qielli”, tha Rama./ b.h