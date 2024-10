Kryeministri Rama në takimin me shqiptarët në SHBA, tha se në listat e deputetëve të PS për zgjedhjet 2025 do ketë edhe kandidatë nga diaspora.

“Sa i përket përfshirjes së emigrantëve drejtpërdrejtë në politikë dhe përfaqësimin e tyre në Kuvend, ne kemi hapur një platformë dhe i kemi ftuar të gjithë ata që duan të kandidojnë që të përfshihen dhe ne do zgjedhim edhe mes atyre që kanë shprehur interesin. Edhe nga Amerika kemi. Në listën e deputetëve për zgjedhjet e ardhshme do gjeni në të gjitha qarqet edhe shqiptarë që janë në emigracion, pastaj ju takon juve t’i jepni mbështetjen me votë dhe ata të futen në Kuvend”, tha Rama.