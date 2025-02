Tiranë- Në limitet e afatit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve regjistron edhe 2 parti të reja për zgjedhjet e 11 Majit, duke e çuar në 51 totalin e subjekteve, teksa 2 të tjera mbeten në pritje për të hënën.

Gjithashtu, në mbledhjen e Komisionerit Shtetëror për Zgjedhjet, kreu i tij Ilirjan Celibashi miratoi edhe modelin e fletës së votimit.

“Fleta e votimit do të ndryshojnë përmasat në varësi të subjekteve që do të regjistrohen”, tha ai, duke lënë të kuptohet se vetëm të hënën do mësohet përfundimisht se sa subjekte do të jenë në fletë votimi, kur të dalin edhe koalicionet.

Po kështu KQZ rrëzoi kërkesën për regjistrim të Partisë “Aleanca Konservatore për Shqipërinë” e Altin Goxhajt, për shkak se nuk kishte të dhëna të sakta.

Teksa sot (28 shkurt) u shqyrtuan dhe miratuan kërkesat e partisë politike “Partia Aleanca Socialiste Shqiptare”, me kryetar Gëzim Alibali dhe Partia “Aleanca Europiane Ekologjike”, me kryetar Sazan Guri.

Të hënën vendoset edhe fati i partisë së Lulzim Bashës, Koalicioni Euroatlantik dhe i asaj ‘Mega’ të minoritetit grek, që mund ta çojë në 54 numrin total të subjekteve.