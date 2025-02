Kreu i grupit të PS, Niko Peleshi ka folur në Kuvend për draftin për ndryshimet në Kodin Zgjedhor. Peleshi sqaroi se në draftin që ka kaluar sot për votimin nuk përfshihet votimi i emigrantëve shqiptarë me karta të huaja, një kërkesë e ngritur nga opozita.

“Nuk është pjesë e këtij drafti propozimi lidhur me karta të huaja. S’kemi asgjë kundër kësaj pjesë të diasporës, që është rreth 7-8%. Këtu u ngritën pretendime të drejta nga kolegët e grupit parlamentar, lidhur me verifikueshmërinë e kartave të identitetit të një shtetit tjetër, databaset e një shteti tjetër që ne nuk i kemi. Për të sqaruar edhe shqiptarët, nuk është pjesë e paketës së sotme. Është një çështje që i takon KQZ, u bëj thirrje ta shikojnë me kujdes që mos të cenohet integriteti i një procesi, për herë të parë në histori po bëhet e mundur vota e diasporës”, tha Peleshi.