Deputeti i opozitës dhe kreu i LZHK-së Dashamir Shehi foli sot në Report Tv, teksa forca e tij është regjistruar për zgjedhjet e 11 majit në koalicion me ‘Djathtas 1912’ të deputetit Enkelejd Alibeaj.

Shehi shprehet se SPAK ka turbulluar ujërat në vend, ndërsa ajo që e ndan këtë koalicion me pjesën tjetër të opozitës të përfaqësuar nga Berisha janë listat e hapura dhe qëndrimi ndaj SPAK.

“Presim dhe parti të tjera, nuk kemi paragjykim. Por këto që afrohen me platformën tonë. Platformë që jemi opozitare kundër qeverisë Rama dhe Ramës personalisht, për autokracinë. Çfarë na ndan? Raporti me demokracinë, listat e mbyllura dhe të hapura. Është kryesore që ndan me palën tjetër, e dyta raporti me SPAK.

Të dy palët po sulmojnë egërsisht. Jemi në mbështetje, janë turbulluar ujërat. E treta, raporti me ndërkombëtarët. Opozita jonë prej muajsh në konflikt, këto janë gjërat që na ndajnë. Nëse të tjerët i bashkohen kësaj formule janë të mirëpritur”, tha Shehi.

Më tej ai thekson se edhe Lulzim Basha është i miërpritur në koalicion, por ai ka kërkuar që kryetari i demokratëve euro-atlantikë të jetë dhe kryetar i koalicionit, gjë e cila nuk është pranuar nga Shehi dhe Alibeaj.

“Nuk ka kërkuar të jetë, por të jetë kryetar i partisë që përfaqëson Bashën. Do ishte një personazh që na përbashkonte. Por zoti Basha mirë se të vijë. Ka dhe parti që mund të bashkohen. Këto parti kanë dhe interesat e tyre. Ka dhe parti të tjera, ne listën e hapur e kemi si kushtin kryesor”, shtoi Shehi.

Synimi i Shehit që një opozitë e tillë, e listës së hapur dhe pro drejtësisë të ketë 20 deputetë.

“Qytetarët në mënyrë masive do votojnë kundër kësaj qeverie. Po mundohemi të bashkojmë sa më shumë brenda një liste te përbashkët që votat të mos humbin kot. Do ishte gjynah që kjo opozitë alternative të mos prodhonte 20 deputetë”, tha ai.

Për pretendimet e Berishës, Shehi thotë se SPAK nuk mund të shkrihet. “Nuk mund ta shkrish. Ne i kemi dalë për zot ta mbrojmë deri në fund. Nuk jemi shumë. Kësaj lufte ndaj SPAK i është shtuar edhe PS”.