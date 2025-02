Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përditësuar të dhënat lidhur me numrin e shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, për të marrë pjesë si votues në zgjedhjet parlamentare të 11 majit.

Sipas shifrave zyrtare të KQZ-së, numri i shtetasve shqiptarë të regjistruar në Platformën Elektronike të Regjistrimit (PER) që nga 11 janari, për të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare që do të mbahen me 11 maj, ka arritur shifrën 150 mijë shtetas.

Shifrat janë bërë publike nga kryekomisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Ilirjan Celibashi nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale. Celibashi iu bëri thirrje shtetasve shqiptarë që të aplikojnë në PER tani dhe deri më 4 mars 2025.

“Zgjedhësit nga jashtë të cilëve u është refuzuar kërkesa për regjistrim në PER, kanë të drejtë të riaplikojnë pa kufizim deri në datën 4 mars 2025. Përpara se të riaplikoni duhet të lexoni me kujdes arsyen e refuzimit të kërkesës, të cilën e gjeni në llogarinë tuaj në PER. Klikoni linkun që është në përmbajtjen e mesazhit të dërguar nga KQZ në telefonin tuaj apo në adresën e-mail. Nëpërmjet këtij linku do të merrni ndihmë direkt nga KQZ”, nënvizon Celibashi.