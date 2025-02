Fatbardh Kadilli u shpreh se SPAK ka vënë në bast emrin e vet me angazhimin për të hetuar krimet zgjedhore, përmes një plani pune, gjatë zgjedhjeve të 11 majit.

Ai u shpreh në Of the Record me Andrea Dangllin se pavarësisht çdo gjëje, të gjithë duhet ta mbështesin SPAK në këtë “luftë”.

“Krimi zgjedhor është një fakt i shëmtuar në Shqipëri që vjen duke u sofistikuar. Ne nuk pranojmë të bëjmë zgjedhje. Ne nuk i bëjmë brenda partisë si duhet lerë pastaj kur përballemi me kundërshtarin. Organet ligjzbatuese duhet të veprojnë. Ajo që shpalli SPAK për mua ka vlerë. Frika ruan vreshtin.

Si do koordinohen me strukturat e tjera? Kjo mbetet për t’u parë. SPAK ka mjete speciale hetimi dhe nëse do të veprojë në kohë, marrim rastin Beleri, kjo do të ishte një ngjarje e mirë. SPAK ka vënë bast emrin e vetë. Ka një skepticizëm të madh ndaj SPAK. Nëse do krijojë një hetim efecient, do të ndalojë në kohë personat, ka një mundësi të ndodhin gjëra. Le t’i japim mbështetje morale”, tha Kadilli.