Sekretari për diasporën në Partinë e Lirisë, Besnik Jakaj, ka komentuar kandidimin e kreut të PL Ilir Meta në listën e hapur të Tiranës për zgjedhjet e 11 majit.

I ftuar ditën e sotme në emision ‘Studio Live’, në Report Tv, me gazetarin Arbër Hitaj, Jakaj tha se Meta doli vetë në listë të hapur, pasi është kundër listave të mbyllura.

Sipas tij, kreu i PL ka mbështetje dhe do të marr vota edhe pse është në burg.

“Meta është ndër personalitet politike, ndër më të votuarit në PL për koherencën që ka pasur. Faktet flasin vet prej 34 vitesh është më i votuari në Shqipëri dhe është mbështetur masivisht. Meta vet ka qenë kundër listave të mbyllura, ai prandaj doli në listë të hapur edhe pse është është në izolim. Ne jemi në një koalicion të gjerë dhe drejtuesit janë të penalizuar, Berisha është nën hetim, u mbajt nën arrest shtëpie, Meta i marr peng dhe i izoluar dhe i gjithë ky panik që ka rilindja do të kthehet në votë masive për opozitën’, tha ai.

I pyetur se nëse Meta do të jap dorëheqjen nëse nuk merr mandatin në Tiranë, Jakaj u shpreh se kreu i PL e ka të sigurt mandatin.

‘Mandati i Metës është i sigurt në Tiranë, por edhe disa mandate të tjera në lista të hapura. Ne synojmë që të kapim 20 mandate në listë të hapur në Tiranë. Metën do ta votojnë edhe demokratë që i japin rëndësinë e duhur demokracisë në vend. Meta është i marr peng dhe i izoluar ca prove prish ai, mblidh provat dhe dënoje, por s’mund ta marrësh peng në mes të rrugës, pasi ai është kryetari i një partie’, tha ai.

Sa i përket deklaratave të Berishës se do të shkrijë SPAK nëse vjen në pushtet, ai tha se do tëketë reformim dhe jo shkrirje.

‘SPAK nuk do shkrihet por do të reformohet. Berisha nuk ka thënë që do të shkrihet, por do të ketë një reformim. PL nuk jep votë për shkrirjen e SPAK’, tha ai.

Teksa u ndal tek kthimi i ekspertëve amerikan në SPAK, ai tha se kjo është diçka normale.

‘Ardhja dhe largimi është punë e përhershme e tyre, pra që të asistojnë në SPAK. Po këtu ka gjyqtarë të dhe prokuror të ndershëm dhe ka edhe nga ata që janë bërë ushtar të partisë në pushtet për të dëmtuar fushatën e opozitës. Ju e shihni retorikën e kryeministri që thotë i dhamë shpatën drejtësisë që të godas dhe asnjë zyrtarë socialist i lartë nuk është goditur pa urdhrin e Ramës. Po drejtësia bënë veprime selektive’, tha ai.