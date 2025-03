Përfaqësuesi i “Nisma Thurje” Endri Shabani prezantoi disa nga pikat që përmban programi për zgjedhjet e 11 majit, teksa nënvizoi punësim në sektorin publik, konkurrencë në treg duke krijuar tregje të lira në ekonomi, disa ndërhyrje që lidhen me çështjet e jetesës si dhe konsolidimi i reformës në drejtësi.

Në një intervistë televizive, Shabani u shpreh se shumë politikanë të klasës së vjetër politike do të ikin me votë në 11 maj, ndërsa pjesa tjetër do të përfundojë në pranga.

Endri Shabani theksoi se Berisha, Rama dhe Meta, qeverisin duke i gënjyer njerëzit.

Intervista e plotë:

Dy partitë e mëdha kanë bërë publike programet e tyre elektorale dhe premtimet për 11 majin, “Nisma Thurje” që ju drejtoni dhe “Shqipëria Behet” e Adriatik Lapajt. Çfarë ka në fokus të ofertës së saj për 11 maj?

Shabani: E para është vota për të ndryshuar tre njerëz që e kanë sjellë vendin këtu, që janë përgjegjës që shumë prindër janë vetëm, të rinjtë kanë ikur jashtë. Pra, ndëshkim për klasën e vjetër politike që e ka marrë këtë vend peng. Ne na duhet të kalojmë disa reforma dhe ne kemi përgatitur 6 paketa, që garantojnë punësim në sektorin publik, konkurrencë në treg duke krijuar tregje të lira në ekonomi, disa ndërhyrje që lidhen me çështjet e jetesës dhe konsolidimi i reformës në drejtësi.

Kjo fushatë elektorale ka ndarë edhe partitë në mbështetës të SPAK-ut dhe në kritika të tij. Ju si koalicion që e mbështesni SPAK-un, si e shihni rikthimin e ekspertëve amerikanë në Prokurorinë e Posaçme kundër krimit të organizuar e korrupsionit?

Shabani: Ka vite që tre kalorësit e tranzicionit politik, pra Berisha, Rama dhe Meta, qeverisin duke i gënjyer njerëzit. Një nga gënjeshtrat është që SPAK do ta shkrijmë, SPAK është vetëm, ndërkohë që ky është fundi i këtij cikli, disa do ikin me votë, disa me pranga.

A besoni tek task-forca e ngritur nga SPAK për të luftuar krimin zgjedhor? A besoni se klima gjatë fushatës elektorale do të jetë më e qetë?

Shabani: Padyshim që po. Kemi çuar 5 dosje të tjera në SPAK. Është lajm i mirë që SPAK ka dalë në terren me këtë task-forcë, sepse ajo që ndodhi në 2021 është se grupet kriminale u përfshinë në zgjedhje. Duke qenë SPAK në terren, e pengon problemin në kohë, pa e lejuar që të thellohet.

Në 2021 ju garuat, por nuk ia dolët që të fitoni asnjë mandat; pse mendoni se 11 maji do të jetë ndryshe?

Shabani: Nuk është e njëjta Nismë Thurje e 2021. Ne garuam edhe në 2023 dhe u shumfishuam në mbështetje. Këtë radhë jemi organizuar më mirë. Dhe Shqipëria nuk është më Shqipëria e 2021.

Sa janë synimet tuaja në 11 maj?

Shabani: Ne nuk bëjmë llogari. Ajo që ne bëjmë është të shohim çfarë do ndodhi në 11 maj, për të parë çfarë do bëjmë pas 11 majit. Nëse do të shihet se klasa e vjetër politike është shkundur, që në parlament kanë hyrë të rinj, dhe klasës së vjetër i ka ardhur cikli, vetëm atëherë ne ja kemi dalë me misionin tonë.