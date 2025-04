Kryetari i partisë Demokratike Sali Berisha, prezantoi sot programin elektoral për Rininë në Tiranë, teksa rreshtoi edhe kandidatët për deputetë të moshave të reja për zgjedhjet e 11 majit, që ka koalicioni i tij, duke përdorur si ‘limit rinie’ moshën 40 vjeç.

Ndërsa bëri premtimet e radhës, shumicën e të cilave nuk e mbajti dot kur ishte për tetë vite në qeveri (2005-2013), ai iu kthye në retrospektivë edhe karrierës së tij politike, zanafillave të saj dhe faktit se si braktisi detyrën e mjekut për këtë karrierë, që aktualisht e ka vënë përballë drejtësisë me akuzën e korrupsionit në aferën ‘Partizani’ nga SPAK dhe me një ‘non-grata’ të dyfishtë nga SHBA dhe Britania e Madhe.

Berisha pohoi se karriera e tij u përcaktua jo vetëm si shenjë e fatit të atyre ditëve, por edhe fal vendimeve të Azem Hajdarit dhe studentëve të Dhjetorit 1990.

“Shumë prej jush mund ta kenë të vështirë të imagjinojnë Sali Berishën me bluzën e bardhë të mjekut, apo Sali Berishën me stetoskop. Karrierën politike unë nuk e nisa në moshën e re, e nisa pas të 40-tave. Por si ndodhi ky transformim. Ky ndodhi vetëm nga një vendim. Kaq e thjesht. Vendimi erdhi pak vite para se të nisja karrierën time politike. Dhe ky vendim ishte që t’i dilja kundër diktaturës komuniste. Një vendim jo i lehtë për kohën, sepse kisha një karrierë për kohën, isha familjar. Po të mos ishte për këtë vendim, unë sot ndoshta nuk do isha sot midis jush, por do isha një mjek me karrierë të arrirë. Po të mos ishte për këtë vendim, po të mos ishte vendimi i Azem Hajdarit, tribunit të lirisë, po të mos ishin vendimet e mijëra studentëve liberatorë, që në dhjetor të vitit 1990 dolën si heronj të vërtetë, u përballën me falangat e diktaturës më të egër. Përsëri, pa ata ndofta, historia jonë do të ishte tjetër”, tha ai.

Kreu i selisë blu iu kthye edhe kundërshtarit të tij Edi Rama, duke e cilësuar si shpresvrasës të rinisë dhe arrogant, si dhe një “meme e gjallë që ecën”. Nga frika e rinisë, nënvizoi ai, kryeministri mbylli edhe TikTok-un.

“Përballë jush qëndron një shpresvrasës, një arrogant, një meme e gjallë, ku pasi e tmerruat ju me meme ai e mbylli TikTok-un. Ai quhet Edi Rama, le ta quajmë atë një meme e gjallë që ecën. Nuk ka pasur rinia shqiptarë një armik të egër dhe pabesë si Edi Rama. Të rinjtë arrogancën nuk e durojnë, e urrejnë çdo formë të saj. E vërteta është se ai ka frikë të madhe nga ju. Pse? E di ai se rinia s’është vetëm moshë dhe fazë e jetës, por revolucion. Ai e di se 11 maji është dita e gjykimit për Edi Ramën, dita e verdiktit. Ne jemi njishi dhe njishat. Njishi është numri i fatit. Ju jeni njishat e vërtetë”, përfundoi Berisha fjalën e tij.