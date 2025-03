Shumica e grupit parlamentar të Partisë Socialiste do të jetë në listën e hapur për zgjedhjet e 11 majit.

Lidhur me këtë analisti Endri Tafani i ftuar ditën e sotme në emision ‘Sot Live në Shqipëri’, në Report Tv me gazetarin Nertil Agalliu, u shpreh se kjo metodë që ka zgjedhur Rama maksimizon votën.

‘Ajo që ka bërë Rama është se maksimizon votën që vendos në vende të sigurta ata njerëz që s’kanë atë akses në terren për të mbledhur vota, dhe lë jashtë listës të tjerë që luftojnë të marrin vota dhe në këtë mënyrë ndihmojnë edhe PS që të marr vota. Kjo është një taktikë elektorale e mirë. Vota është diçka që ka lidhje me figurën politike dhe me ideologjinë. Rama e ka maksimizuar votën, për njerëzit që kanë akses në terren që do të përpiqen për vete dhe do të ndihmojnë edhe partinë’, tha ai.

Lidhur me koalicionin e Berishës me 25 parti të tjera, Tafani tha se Berisha ka bërë koalicion me parti që janë të vogla në numra dhe në ide.

‘Ato parti janë të vogla dhe kanë rezultate qesharake, por kur merr disa qindra vota këtu dhe disa qindra atje në fund fare mund të maksimizosh votën. Nëse ai donte që të maksimizonte votën pse nuk bëri koalicion me Alibeaj dhe Dash Shehin, sepse ata kanë vota edhe më tepër. Partitë që ai ka bërë koalicion janë parti të vogla në numra dhe më të vogla në ide’, tha ai.

Tafani u ndal edhe tek kandidimi i kreut të PL Ilir Meta Meta në listë të hapur në Tiranë. Ai tha se në PL i vetmi që merr vota është vetëm Meta. Sipas tij, Meta nuk është kosto për Partinë Demokratike, pasi ai merr vetëm vota të partisë së tij.

‘Në atë parti vetëm Meta merr vota po të dal në terren dhe kjo dihet historikisht lëvizja e tij shkon në drejtim të marketingut politikë. Gjithë struktura e partisë do të votojë për Metën që ai do thotë më keni futur në burg por populli më dha votën. Meta nuk është kosto për PD, ai merr vetëm vota të Partisë së Lirisë’, tha ai.