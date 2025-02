Një nga themeluesit e Djathtas 1912, Enkelejd Alibeaj thotë se synimi i koalicionit të kësaj force politike me LZHK-në e Dashamir Shehit, është përfaqësimi i shqiptarëve të emancipuar, pra shtresës së mesme.

Në emisionin “Real Story” në ABC News, Alibeaj u shpreh se shtresa e mesme është pjesa më e rëndësishme e një shoqërie.

Ndërkaq, kreu i LZHK, Dashamir Shehi deklaroi se vota e diasporës është shumë e rëndësishme, por nënvizoi se politika shqiptare po bën propagandë në takimet jashtë vendit me emigrantët shqiptarë.

Enkelejd Alibeaj: Politika bëhet në parlament, në pozitë, më pak bëhet në opozitë. Nuk jam për t’i qortuar, secil mund të japë eksperiencën e vetë. Pjesa e re, ndoshta është në energjinë rinore, por pse të eksplorohen dhe këto, nuk ka asgjë të keqe. Po, absolutisht,a rsyeja e ekzistencës në politikë është edhe kjo, përfaqësimi i një grupi, nevoje, për ta sjellë ndryshe dialektikën në parlament. Në fund të ditës, duhet të pyesim, çfarë thamë ndonjë gjë të mençur? Shtresa e mesme, e cila nuk është pre e flatrave, e emocionit, kërkon një shtet me rregulla, ku ligji të zbatohet dhe do ishte vërtet nder i madh, nëse do arrinim të përfaqësonim këtë shtresë të emancipuar. Është pjesa më e rëndësishme e një shoqërie, ka ecur përpara me forcat e veta. Ata kanë vlerë. Mbajnë veten e tyre, por bëjnë mirë edhe për të tjerët.

Dashamir Shehi: Unë jam prej atyre që kam shtyrë për ligjin për të votuar diaspora. Kam menduar që kjo lloj kategorie ka ca avantazhe, nuk kanë frikë nga administata zgjedhore, edhe biznesi, nuk kanë frikë tatimet si biznesi këtu. Duke jetuar atje, jetojnë në një ambient shumë më demokratik si i joni. Vijnë nga një botë më e mirë se e jona. Presupozohet se kanë mendje më të lirë. Shqipëria ka transferuar problematikat e vet, propagadën e vet jashtë kufirit. Ligji u bë që ata të votonin të lirë nga shtëpia e vet, pa këtë dhunën elektorale të Shqipërisë. Ligji nuk u bë për të qenë një zgjatim. Nëse do votojmë ligjin herën tjetër, do i shtoja një pikë tjetër, ndalohet propaganda jashtë Shqipërisë. Ti transferon të njëjtin mentalitet.