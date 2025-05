3.027 të burgosur dhe të paraburgosur kanë të drejtë vote në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Votimet do të kryhen në 21 institucione të ekzekutimit të vendimeve penale duke respektuar të gjitha rregullat e përcaktuar nga KQZ për proceset zgjedhore.

Në çdo burg është ngritur një qendër votimi, e cila do të administrohet nga komisionerë të jashtëm, jo staf i burgut, të cilët, në 11 maj do të marrin autorizim të posaçëm për të hyjnë brenda hekurave vetëm për këtë mision.

Pavarësisht se ku kanë jetuar apo ku e kanë familjen, ata që vuajnë dënimet do të votojnë për kandidatët e qarkut ku ndodhet burgu.

Ndërsa 1357 të burgosur në vendin tonë janë të përjashtuar nga e drejta kushtetuese për të votuar pasi janë subjekt i ligjit të dekriminalizimit.

Ky ligj përcakton se individët e dënuar për një sërë veprash të rënda penale nuk mund të ushtrojnë disa të drejta civile dhe politike, përfshirë të drejtën për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur, për një periudhë të caktuar kohe, ose në disa raste përgjithmonë, në varësi të natyrës së dënimit.

Disa nga veprat penale që përjashtojnë të dënuarit nga e drejta e votës janë:

Krimet kundër jetës (si vrasja)

Krimet seksuale

Krimet ndaj fëmijëve

Korrupsioni i rëndë

Trafikimi i qenieve njerëzore

Trafikimi i narkotikëve

Pjesëmarrja në organizata kriminale

Në gatishmëri ditën e votimit për të shoqëruar të burgosurit që votojnë do të jenë stafi i të gjithë burgjeve të cilët do të merren me mbarëvajtjen e procesit.