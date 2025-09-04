Kryeministri Edi Rama ka kërkuar që të shohë një sërë opinionesh se si duhet trajtuar çështja e Bashkisë së Tiranës, duke qenë se kryetari i saj, Erion Veliaj, ndodhet në qeli.
I pyetur nëse Veliaj do të vijojë të jetë kryetar i Bashkisë së Tiranës, Rama tha se kjo mbetet për t’u parë në vijim. Ai tha se ka kërkuar disa opinione për të kuptuar se si duhet trajtuar rasti i bashkisë, pra nëse do ketë zgjedhje të parakohshme, apo nëse do pritet derisa gjykata të dalë me një vendim për Veliajn.
Blendi Fevziu: A do vijojë Erion Veliaj të jetë kryetar i Bashkisë së Tiranës?
Edi Rama: Nuk e di, këtë do ta shohim në vijim. Nuk e di.
Blendi Fevziu: Pra do ketë zgjedhje të parakohshme në Tiranë apo do pritet derisa gjykata të marrë vendim?
Edi Rama: Nuk e di, kam kërkuar që të shoh një sërë opinionesh. Jo një, por disa opinione për të kuptuar se si duhet trajtuar kjo.
Kujtojmë se SPAK ka marrë të pandehur kreun e Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj.
Ai mbahet në paraburgim prej 10 shkurtit të këtij viti. Veliaj është i akuzuar për “korrupsion pasiv” në të paktën nëntë raste dhe së fundmi iu shtua dhe akuza për fshehje pasurie, akuza të cilat ai i ka kundërshtuar.
Që nga momenti i arrestimit të tij, Rama ka komanduar në krye të bashkisë Anuela Ristanin.
