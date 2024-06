Në 25 qershor pritet që gjykata Apelit të japë vendimin final që ndan, nëse do të ketë apo jo përsëritje zgjedhjesh për kryetarine bashkisë HImarë. Nëse do të mbahet në fuqi vendimi i shkallës së parë për fajësinë e kryetarit të zgjedhur, Fredi Beleri, ai humbet automatikisht mandatin e fituar dhe Presidenti duhet të shpallë zgjedhjet, që përkojnë me kulmin e sezonit veror, mes 25 korrikut dhe 10 gushtit.

Organizata politike e minoritet grek OMONIA, që propozoi Fredi Belerin, është e përgatitur për këtë skenar dhe sipas kreut të kësaj organizate, Marin Suli, ky është skenari më i mundshëm. “Besoj se Fredi Beleri do të dalë i fajshëm edhe në Apel, sepse ai është një I burgosur politik. Edhe gjyqtarja e tij është një kamikaze që gënjeu publikisht seancën e shkuar për marrjen me short të kësaj çështje, kur e vërteta është ndryshe dhe ne e kemi provuar. Vendimi është marrë dhe gjyqtares Shirka i mbetet vetëm ta lexojë në datën 25. Nuk ka surprizë!” tha zoti Suli në një intervistë për emisionin “Pa Censurë” në RTSH.

Ai konfirmoi se janë bërë të gjitha përgatitjet për zgjedhje të parakohshme në Himarë. “Sigurisht që jemi bërë gati dhe do t’i fitojmë zgjedhjet me diferencë më të madhe sesa vitin e kaluar, pasi himarjotët kanë vendosur tëqednrojnë larg Rilindjes, larg abuzumit me pronat dhe larg abuzimit me ligjin.” u shpreh kreu i organizatës së minoritetit grek në Shqipëri.

Një nga skenarët për të zëvendësuar Fredi Belerin është kandidimi i djalit të tij, Petro Beleri, por zoti Suli, i cili e deklaroi këtë skenar disa ditë më parë, tani u tregua i kujdesshëm për të mos e promovuar si kandidaturë zyrtare.

“Petro është një i ri i shkolluar jashtë, ka studiuar për ekonomi, një himariot i denjë, që plotëson tre kushtet tona: Nuk ka vjedhur asnjë metër katror pronë në Himarë, nuk ka abuzuar kurrë me 1 euro të parave publike dhe nuk është rilindas. Si Petro, janë edhe 4 mijë himariotë të tjerë që i plotësojnë këto kushte. Vendimi do të jetë vendim i opozitës së bashkuar, i organeve të PBDNJ-së dhe OMONOIA-s. Në tavolinë janë edhe disa kandidatë të tjerë që po i nënshtrohen sondazheve”- u shpreh Marin Suli.

Duke theksuar disa herë gjatë intervistës në emisionin “Pa Censurë” se Petro Beleri nuk është kandidaturë zyrtare, sinjali ishte për një farë tërheqje nga pozicioni entuziast i disa ditëve më parë, megjjithëse ende ekziston dëshira që të shohin të nervozuar Edi Ramën kur një Beler tjetër të drejtojë Himarën. “Është një ide e hedhur mes nesh! Pse të mos kandidojë, kur i ati është një viktimë politike e Edi Ramës. Po është edhe një trick, që të trembim Edi Ramën, kur të shohë edhe një herë emrin e Fredi Belerit në fletën e votimit, meqë atje shënohet dhe emri i babait të kandidatit!” u shpreh Marin Suli në RTSH.

